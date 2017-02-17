Порошенко в Мюнхене пожаловался на "злобного" Путина
Риторика Киева не меняется вот уже на протяжении нескольких лет. Президенту Украины всюду видится российская угроза и он хочет убедить мировое сообщество в том, что Путин якобы является опасностью чуть ли не для всей планеты.
По мнению Порошенко, президент России ненавидит Украину. "Он отрицает уникальность украинского государства и народа", – посетовал глава государства во время выступления на Мюнхенской конференции.
"Он не видит место для Украины на политической карте Европы и хочет разукрасить Украину в русские цвета", – уверен зацикленный на российской угрозе Порошенко. Украинский лидер выразил мнение, что аппетиты Путина якобы простираются гораздо дальше Киева.
Примечательно, что с обвинениями на "злобного" Путина обрушился человек, который вот уже на протяжении нескольких лет не оставляет попыток сравнять Донбасс с землей. При этом российский лидер, в отличии от своего украинского коллеги, неоднократно выражал обеспокоенность в связи с бойней, которую учинили каратели Киева.
"Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение", – заявил президент России в ходе выступления на коллегии ФСБ. Как писали Dni.Ru, Путин в очередной раз напомнил о том, что Киев не соблюдает минские соглашения, что приводит к ухудшению ситуации в Донбассе.
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