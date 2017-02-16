Госдума определит критерии качества законопроектов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в беседе с журналистами рассказал о сроках принятия нижней палатой парламента поправок в регламент, определяющих критерии качества подготовленных законопроектов. По словам спикера, некоторые предложения по этому вопросу могут быть сформированы уже на следующей неделе.

По словам Володина, депутаты активно работают над определением этих критериев. "Если получится завтра обсудить с Иваном Ивановичем Мельниковым (первый зампред Госдумы. – Прим.ред.) итоги работы рабочей группы, если удастся это сделать, то, возможно, на следующей неделе будем выходить на определенные решения", – отметил председатель нижней палаты парламента.

Стоит отметить, что седьмой созыв нижней палаты парламента изначально поставил в качестве одной из своих главных целей улучшение качества законотворческой деятельности. Так, помимо прочего, Госдума полностью отменила единый час голосования. Теперь решения по всем законопроектам будут приниматься сразу после их обсуждения депутатами в ходе пленарного заседания.



Кроме того, нижняя палата парламента разрешила лишь в исключительных случаях принимать законопроекты во втором и третьем чтениях на одном пленарном заседании. Помимо этого, еще раньше Госдума приняла поправки, которые предусматривают, что депутаты могут голосовать только лично без передоверия этого права кому бы то ни было.





Также Госдума сосредоточилась на разборе законопроектов, доставшихся депутатам седьмого созыва от прошлого думского состава. И как отметил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Андрей Исаев, работа в этом направлении ведется весьма успешно.

Депутат подчеркнул, что все законопроекты от предыдущих Дум тщательно рассматриваются, несмотря на временные затраты. "Даже если мы не считаем возможным принять их в этой редакции, мы все равно их подробно обсуждаем", – заверил депутат. Действительно, только в ходе пленарного заседания 20 января Госдума по сокращенной процедуре рассмотрела восемь устаревших законопроектов.

