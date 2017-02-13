Москва обвинила Киев в истреблении жителей Донбасса

Следственный комитет России заявил о наличии доказательств применения военными силами Украины ракетных комплексов против мирных жителей Донбасса. В ведомстве отметили, что использование такого оружия является нарушением международных норм.

"В рамках расследования уголовного дела о событиях на юго-востоке Украины оперативным путем получены и процессуально зафиксированы неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) оружия массового поражения", – цитирует ТАСС представителя Следственного комитета России (СКР) Светлану Петренко. По информации ведомства, ВСУ применили против мирного населения тактические ракетные комплексы "Точка-У".

В СКР отметили, что это оружие имеет высокую поражающую точность и не оставляет шансов на спасение, истребляя население и повреждая гражданские объекты. Таким образом, действия Киева являются нарушением международных норм.

По данным ведомства, в качестве снаряда "Точка-У" использует ракеты, снаряженные осколочно-фугасными и кассетными зарядами. "Осколочно-фугасная головная часть сосредоточенного действия при подрыве образует до 14,5 тысячи осколков на площади поражения двух-трех гектаров. Ракета, оснащенная кассетной головной частью, обеспечивает поражение живой силы и небронированной техники на открытой местности площадью от трех с половиной до семи гектаров, образуя до 15,8 тысячи осколков", – пояснила Петренко.

У СКР есть доказательства обстрела нескольких населенных пунктов Луганской области. В частности, ракетные комплексы применялись в Луганске, в Краснодонском районе, в городе Ровеньки, в селах Новосветловка и Терновое, а также в поселке Юбилейный.

По словам Петренко, Киев добивается тотального уничтожения населения и инфраструктуры Донбасса. "Украинские военнослужащие действовали в нарушение минских соглашений, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительного протокола к ней", – заключила она.

Напомним, что ракетный комплекс "Точка" поступил на вооружение в Советскую армию в 1975 году, его модификация "Точка-У" с увеличенной до 120 километров дальностью стрельбы появилась в 1989 году. Эти комплексы являются практически самым мощным вооружением в арсенале ВСУ.