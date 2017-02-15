Замерзшая Украина ввела режим чрезвычайной ситуации

На Украине введен режим чрезвычайной ситуации из-за острой нехватки угля. Жители страны готовятся к веерным отключениям электричества.

Правительство Украины поддержало предложение Минэнерго о введении временных чрезвычайных мер на энергетическом рынке страны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он назвал недопустимым блокирование поставок угля, подчеркнув, что это направлено на подрыв экономической ситуации в стране.

Режим ЧС предусматривает управление тепловыми электростанциями в ручном режиме, когда будет минимизирована работа ТЭС, использующих антрацит. Для того, чтобы энергосистема страны не пострадала от острой нехватки угля, для потребителей электроэнергии введут режим веерных отключений, сообщает РИА ФАН. Решение о режиме ЧС будет действовать в течение месяца, но затем, если ситуация не улучшится, власти продлят его еще на один месяц.

Радикалы из украинских добровольческих батальонов 25 января заблокировали движение грузовых поездов с углем из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Националисты, поддерживаемые некоторыми депутатами Верховной рады объявили блокаду бессрочной. Вначале они объясняли свои действия необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей в вагонах с углем, но потом потребовали прекращения всех торговых связей с ДНР и ЛНР.

Запасов топлива в стране осталось примерно на 40 дней. На донбасском угле работали десятки украинских электростанций не только на линии соприкосновения сторон, но и в центральной части страны. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил накануне, что прямой импорт электроэнергии из России или поставки голубого топлива на газомазутные блоки электростанций могут стать альтернативными вариантами покрытия дефицита антрацитового угля. Но покупать российский газ Украина не хочет из-за высоких, по ее мнению, цен. Киев отказался от поставок российского газа летом 2016 года.