Музыканты обратятся к Киеву с призывом

Известные музыканты со всей страны в прямом телеэфире выступят против жестокой войны, развернутой украинскими властями в Донбассе. Жертвами боевых действий уже стали около 200 детей. Цель музыкального марафона – привлечь к происходящему в регионе внимание мира и остановить убийства детей.

Музыкальный телемарафон будет проходить одновременно на трех студийных площадках. Музыкантов и гостей в Москве представит ведущий телеканала "РЕН" Андрей Добров, в Донбассе – писатель и телеведущий Захар Прилепин, в Санкт-Петербурге – ведущая Пятого канала – Ника Стрижак.

Участие в концерте примут известные музыканты: Вадим Самойлов, Дмитрий Ревякин и "Калинов мост", Алекcандр Ф. Скляр и "Ва-Банкъ", Сергей Галанин и "СерьГа". Участие в благотворительной акции также подтвердили: Вадим Степанцов и Бах!(-ыт-)Компот, группа "Кукрыниксы" Юлия Чичерина, Джанго, "7Б", Пикник, Александр Чернецкий и "Разные Люди".

В рамках телемарафона состоится телемост Москва – Донбасс - Санкт-Петербург. Во время прямого эфира зрителям также будут представлены спецрепортажи о гуманитарной катастрофе в Донбассе, рассказы главных свидетелей войны – детей Донбасса, которые будут находиться в студии.

Благотворительный марафон в прямом эфире – это новый этап акции #хватитубивать. За три дня в социальных сетях этим хештегом поделились тысячи человек, решивших не оставаться в стороне от проблемы.

Они требуют немедленно прекратить боевые действия и спасти, прежде всего, детские жизни. В числе участников много известных людей. Своими снимками поделились Юлия Чичерина, Валерия и Иосиф Пригожин, Наргиз Закирова, Борис Грачевский и другие.



Фото опубликовано Телеканал РЕН ТВ (@rentvchannel) Фев 6 2017 в 7:02 PST

Благотворительный концерт состоится в пятницу, 10 февраля. Начало марафона в 23:00 по московскому времени.

