Музыканты обратятся к Киеву с призывом
Музыкальный телемарафон будет проходить одновременно на трех студийных площадках. Музыкантов и гостей в Москве представит ведущий телеканала "РЕН" Андрей Добров, в Донбассе – писатель и телеведущий Захар Прилепин, в Санкт-Петербурге – ведущая Пятого канала – Ника Стрижак.
Участие в концерте примут известные музыканты: Вадим Самойлов, Дмитрий Ревякин и "Калинов мост", Алекcандр Ф. Скляр и "Ва-Банкъ", Сергей Галанин и "СерьГа". Участие в благотворительной акции также подтвердили: Вадим Степанцов и Бах!(-ыт-)Компот, группа "Кукрыниксы" Юлия Чичерина, Джанго, "7Б", Пикник, Александр Чернецкий и "Разные Люди".
В рамках телемарафона состоится телемост Москва – Донбасс - Санкт-Петербург. Во время прямого эфира зрителям также будут представлены спецрепортажи о гуманитарной катастрофе в Донбассе, рассказы главных свидетелей войны – детей Донбасса, которые будут находиться в студии.
Благотворительный марафон в прямом эфире – это новый этап акции #хватитубивать. За три дня в социальных сетях этим хештегом поделились тысячи человек, решивших не оставаться в стороне от проблемы.
Музыкальный марафон "Хватит убивать" стартует сегодня на РЕН ТВhttps://t.co/w4rew5AJQ8#новости #детиДонбасса #ХВАТИТУБИВАТЬ pic.twitter.com/Asy969YlUy— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 10 февраля 2017 г.
Они требуют немедленно прекратить боевые действия и спасти,
прежде всего, детские жизни. В числе участников много известных людей. Своими
снимками поделились Юлия Чичерина, Валерия и Иосиф Пригожин, Наргиз Закирова, Борис
Грачевский и другие.
Благотворительный
концерт состоится в пятницу, 10 февраля. Начало марафона в 23:00 по московскому
времени.
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