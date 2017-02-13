Порошенко обвинили в дружбе с чужими коммунистами

Эксперты обратили внимание на парадоксальную политику Петра Порошенко. Будучи ярым сторонником декоммунизации, украинский лидер почему-то активно налаживает контакты с коммунистами из других стран.

На странности в поведении главы Украины обратил внимание политолог Алексей Якубин. Он отметил, что Петр Порошенко был рад принять у себя премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, который является лидером коалиции радикальных левых.

"Это парадоксальная ситуация. Человек, который позиционирует себя как коммунист или принадлежащий к левым партиям, приезжает в Киев, и теперь мы видим со стороны президента Порошенко надписи "Мой друг, я рад, что ты приехал", – цитирует Якубина "Политнавигатор".

Эксперт добавил, что украинский лидер встречался и с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином в Давосе. "И это притом, что у нас активно обсуждается и продолжает подниматься представителями власти тема декоммунизации", – напомнил он.

Напомним, что с мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Власти на всех уровнях переименовывают города, села, улицы, сносят памятники советским деятелям, не разбираясь, в какой сфере они работали и творили. Московский проспект в Киеве переименован в проспект Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской.