Как на Украине борются с советскими праздниками

Украинские власти продолжают бездумную борьбу с ненавистным для них советским прошлым. Но очереди – окончательная перекройка календаря и отмена государственных праздников.

Украинцам хотят оставить только девять официальных праздников, которые будут выходными днями. Институт национальной памяти опубликовал текст законопроекта "О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях". Предлагается отменить 8 Марта – Международный женский день, добавив при этом в сентябре День семьи. Он будет отмечаться во вторую пятницу месяца.

Авторы законопроекта предлагают не переносить выходной день на следующий день после праздника, если он приходится на субботу или воскресенье. К примеру, в этом году Троица, которая выпадает на 4 июня (воскресенье), не добавит дополнительный выходной в понедельник.

Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович ранее заявлял, что гражданам страны не нужны такие праздники, как 1 Мая и День Победы. Он полагает, что украинцы должны отмечать только новые, молодые праздники. К примеру, День независимости и День Конституции, а наследство советского прошлого, по мнению Вятровича, гражданам Незалежной абсолютно не нужно.

Некоторое время назад Вятрович назвал большой победой отмену празднования 23 февраля на Украине. День защитника Отечества уже вычеркнут из календаря, вместо него появился День защитника Украины, который отмечается 14 октября. Его утвердили, руководствуясь тем, что в этот день празднуется Покров Пресвятой Богородицы, который был важным днем для запорожских казаков. Но тайный смыл переноса праздника заключается в другом: 14 октября традиционно считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА) – военно-политического подразделения Организации украинских националистов.

В прошлом году украинские власти объявили настоящую войну Дню Победы – он теперь называется Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне и пока отмечается 9 мая. Правда, и тут вышла неувязочка: Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года. Теперь власти предлагают своим гражданам отмечать 8 мая День памяти и примирения. Символом праздника выбрали европейский красный мак и ленточки с красно-черными полосами (традиционные цвета украинских националистов).

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Власти на всех уровнях активно переименовывают города, села, улицы, сносят памятники советским деятелям, не разбираясь, в какой сфере они работали и творили. Московский проспект в Киеве уже переименован в проспект Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской.