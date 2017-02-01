Обама готовит бомбу под трон Трампа

Бывший президент США Барак Обама готовится выступить против своего преемника Дональда Трампа. Осведомленные источники уверены, что экс-глава государства возглавит протестное движение в нужный момент.

В команде Обамы не исключают, что бывший президент бросит решительный вызов нынешнему главе государства. Отмечается, что политик лишь ждет удобного момента, чтобы наброситься с критикой на своего оппонента.

"Обсуждается вопрос, каким образом это можно сделать. Есть опасения, что если Обама выступит против Трампа слишком рано, то это будет менее эффективно", – сообщает Fox News. Фактически, бывший президент США готовит бомбу под трон Трампа – он собирается возглавить протестное движение.

Примечательно, что Обама начал критиковать своего коллегу еще до вступления Трампа в должность. После подписания жесткого указа об ограничении миграции, бывший президент США выступил перед участниками акции протеста против политики нынешнего главы государства.

Представитель Обамы заявил, что бывший президент в корне не согласен внешнеполитическими решениями Трампа. "Действия граждан, которые реализуют свое конституционное право собираться и делать так, чтобы представители власти их услышали – это то, что мы хотим увидеть, когда на кону ценности американского народа", – добавил он.

Напомним, массовые акции протеста против Дональда Трампа начались сразу после его инаугурации. Недовольство главой государства только усилилось после того, как он предпринял ряд жестких мер по отношению к мигрантам-мусульманам.