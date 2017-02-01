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Обама готовит бомбу под трон Трампа

Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: GLOBAL LOOK press/Rob Carr
Бывший президент США Барак Обама готовится выступить против своего преемника Дональда Трампа. Осведомленные источники уверены, что экс-глава государства возглавит протестное движение в нужный момент.
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В команде Обамы не исключают, что бывший президент бросит решительный вызов нынешнему главе государства. Отмечается, что политик лишь ждет удобного момента, чтобы наброситься с критикой на своего оппонента.

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"Обсуждается вопрос, каким образом это можно сделать. Есть опасения, что если Обама выступит против Трампа слишком рано, то это будет менее эффективно", – сообщает Fox News. Фактически, бывший президент США готовит бомбу под трон Трампа – он собирается возглавить протестное движение.

Примечательно, что Обама начал критиковать своего коллегу еще до вступления Трампа в должность. После подписания жесткого указа об ограничении миграции, бывший президент США выступил перед участниками акции протеста против политики нынешнего главы государства.

Представитель Обамы заявил, что бывший президент в корне не согласен внешнеполитическими решениями Трампа. "Действия граждан, которые реализуют свое конституционное право собираться и делать так, чтобы представители власти их услышали – это то, что мы хотим увидеть, когда на кону ценности американского народа", – добавил он.

Напомним, массовые акции протеста против Дональда Трампа начались сразу после его инаугурации. Недовольство главой государства только усилилось после того, как он предпринял ряд жестких мер по отношению к мигрантам-мусульманам.

Автор: Евгений Мышко1 февраля 2017, 21:39

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