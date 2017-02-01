Трамп и Янукович оказались в одной компании

Дональд Трамп обогнал Владимира Путина в рейтинге самых упоминаемых персон в российской прессе. Это произошло впервые за последние несколько лет, до этого верхняя строчка рейтинга всегда оставалась за президентом России.

Президент США возглавил топ-10 самых упоминаемых персон в январе: он получил более 202 тысяч ссылок в статьях и новостях российских СМИ. Данные январского исследования обнародовало агентство "Интерфакс" со ссылкой на свою систему СКАН ("Система комплексного анализа новостей").

Все последние годы первая строчка рейтинга была стабильно закреплена за президентом России Владимиром Путиным. Но в январе 2017 года он занял второе место по упоминаемости в российской прессе, на него ссылались более 147 тысяч раз. До этого перестановки в топе рейтинга наблюдались с 2008 по 2011 годы, когда пост президента России занимал Дмитрий Медведев.

На третьем месте январского рейтинга находится Барка Обама (65 тысяч ссылок). В первую десятку самых известных прессе персон в январе также вошли председатель правительства России Дмитрий Медведев (40 862 упоминаний), президент Украины Петр Порошенко (34 763), пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (27 420), министр иностранных дел Сергей Лавров (16 513), экс-президент Украины Виктор Янукович (13 081) и президент Белоруссии Александр Лукашенко (12 155).

Популярность Дональда Трампа в прессе вовсе неслучайна. С момента инаугурации 45-го президента США прошло несколько дней, а он успел сделать столько всего, что волна протеста и недовольства новым курсом набрала невиданные обороты. Почти сразу после своей инаугурации Трамп подписал указ о реформировании программы здравоохранения Obamacare, которую ввел предыдущий президент. Президент начал давать указания по подготовке к строительству заграждений между США и Мексикой, чем переполошил население соседней страны.

Трамп подписал и указ о выходе из Транстихоокеанского партнерства, потому что, по его мнению, оно пагубно сказалось бы на американских производителях. Торговое соглашение должно было объединить США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Бруней, Вьетнам, Японию, Мексику, Малайзию, Перу, Сингапур и Чили.

Резонансный указ о запрете принятия беженцев и граждан из некоторых мусульманских стран (Йемена, Ирака, Ирана, Ливии, Сирии, Судана и Сомали) привел к тому, что из самолетов, уже прилетевших в США перестали выпускать пассажиров. Решение Трапа вызвало бурную реакцию оппонентов президента – многие голливудские актеры и общественные деятели выразили протест против нововведения.