Провокатор Трамп оскандалился в ООН

Экстренной встречи с участием генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерришем запросили восемь стран – членов Совбеза, в том числе Великобритания, Франция и Египет. Заседание назначено на 8 декабря – это подтвердили в постоянном представительстве Японии, которая сейчас председательствует в СБ. "Встреча состоится утром 8 декабря после брифинга вспомогательных органов Совета Безопасности", – сообщили в дипмиссии.

Палестина призвала Совбез добиться от Соединенных Штатов отмены решения. В письме, направленном 6 декабря в СБ ООН, палестинская делегация назвала шаг американской администрации односторонним и провокационным.

"В свете чрезвычайно досадного решения, объявленного американским президентом, мы призываем Совет Безопасности без промедления заняться этим критически важным вопросом и действовать быстро, чтобы выполнить свои обязательства, а также защитить неприкосновенность и авторитет своих резолюций. Международное сообщество должно подтвердить свою четкую правовую позицию в отношении статуса Иерусалима", – сказано в послании. Палестинская сторона предупредила, что действия США грозят "ростом напряженности" и даже религиозной войной.

Тем временем постпред США при ООН Никки Хейли назвала действия своего президента мужественными. "Мужество – это не значит делать так, как все говорят. Мужество – значит делать то, что считаешь правильным. Так и следует поступать", – заявила Хейли.

VIDEO: #Palestinian #Christians burn images of #Trump as the #US president moves to recognize #Jerusalem as the capital of #Israel https://t.co/QD83hbeUhi pic.twitter.com/Gc5FO8XDLf