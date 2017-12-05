Отбитый Саакашвили объявил новый Майдан
Митингующим удалось освободить лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили. Сегодня, 5 декабря, его задержали силы правопорядка. Сторонники скандального политика вскрыли задние двери микроавтобуса, в котором силовики пытались отвезти его в СБУ. За несколько часов до этого Саакашвили пришлось снимать с крыши восьмиэтажного дома, на которую он забрался, пока в его квартире шел обыск.
Оказавшись на свободе, оппозиционер объявил новый Майдан, призвал к свержению президента Украины Петра Порошенко и предложил своим сторонникам идти к зданию Верховной рады, сообщает ТАСС.
"Банда Порошенко по фейковым обвинениям пытается арестовать меня, для того чтобы убрать из Украины. Я положу свою жизнь за свободу Украины", – сказал Саакашвили единомышленникам.
Вместе с примерно тысячью протестующих Саакашвили направился в сторону здания парламента под крики "Революция" и "Банду геть". Со стороны Европейской площади митингующие установили баррикады из мусорных баков, бетонных клумб, мешков с мусором и брусчатки.
Заочным защитником Саакашвили уже выступила Юлия Тимошенко. Она назвала действия Киева против экс-президента Грузии политическим террором и подчеркнула, что действия правоохранителей, которые ворвались к Саакашвили и заставили его забраться на крышу, не что иное, как расправа.
Спасём #Саакашвили Будуще Украины— Вор-на-доверии (@fjfghfg) 5 декабря 2017 г.
Лди не дают вывезти его ...https://t.co/iiNZrNo4y4 pic.twitter.com/E303gNfpVY
Между тем экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили предъявлено обвинение в попытке свержения государственной власти. Об этом сообщил журналистам его адвокат Павел Богомазов.
Месяц назад прорвавшийся с боем на Украину скандальный политик Михаил Саакашвили, лишенный президентом Порошенко гражданства, пытался собрать новый Майдан в центре Киева с требованиями экономических, социальных и судебных реформ. Попытка экс-президента Грузии провалилась – сторонников его партии "Рух новых сил" не набралось достаточно для того, чтобы расшатать политическую ситуацию на Украине.
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