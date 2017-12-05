Саакашвили сравнили с Карлсоном без пропеллера

Курьезное задержание скандального политика Михаила Саакашвили вызвало иронию у официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. Дипломат сравнила экс-президента Грузии с Карлсоном, который живет на крыше.

"Малыш, а кто это? – спросил Карлсон своего друга, всматриваясь в мешковатый силуэт на соседней крыше. – Сложно сказать: то ли президент Грузии, то ли мэр Одессы, – зевая ответил Малыш. – А что он делает на крыше? – еще более озадаченно произнес Карлсон. – У него же нет пропеллера?.. — Пропеллера нет, зато топливо отменное! – мечтательно произнес Малыш", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Михаил Саакашвили повеселил сегодня киевлян, забравшись на крышу восьмиэтажного дома, в котором он живет в украинской столице.

В его квартире в это время проходил обыск. Через несколько минут грозившегося спрыгнуть с крыши политика задержали силовики. Его сторонники не теряли времени даром – они заблокировали машину и пробили колеса.

Среди заочных защитников Саакашвили оказалась Юлия Тимошенко. Она назвала действия Киева против экс-президента Грузии политическим террором. "Никто не имеет права проводить массовые репрессии на глазах у всего мира и осуществлять расправу над Саакашвили. Это политический террор, который стал лицом Украины", – сказала Тимошенко, выступая в Верховной раде.

Она подчеркнула, что действия правоохранителей, которые ворвались к Саакашвили и заставили его забраться на крышу, не что иное, как расправа, пишет Life.ru.

Месяц назад прорвавшийся с боем на Украину скандальный политик Михаил Саакашвили, лишенный президентом Порошенко гражданства, пытался собрать новый Майдан в центре Киева с требованиями экономических, социальных и судебных реформ. Попытка экс-президента Грузии провалилась – сторонников его партии "Рух новых сил" не набралось достаточно для того, чтобы расшатать политическую ситуацию на Украине.