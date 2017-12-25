Байден приказал Януковичу бежать из Киева

Бывший вице-президент США Джо Байден лично приказал экс-президенту Украины Виктору Януковичу бежать из Киева. О событиях времен Евромайдана американский политик рассказал в книге мемуаров.

Американский политик, занимавший высокий пост в администрации Барака Обамы, раскрыл роль США в государственном перевороте на Украине. Байден признал, что Майдан был проектом Соединенных Штатов.

Так, если верить Байдену, именно после его звонка Янукович решил бежать из Киева. "Я сделал последний из многих срочных звонков Януковичу в конце февраля 2014 года, когда его снайперы убивали украинских граждан десятками и у нас были достоверные сведения о том, что он готовит еще более жесткий разгон. Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, спустя три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать своих боевиков, и он ушел", – пишет политик.

По словам Байдена, контроль над государством временно оказался в руках "молодого патриота по имени Арсений Яценюк". В то же время, рассуждая о последующей ситуации на Украине, бывший вице-президент отметил: несмотря на формирование коалиционного правительства, политическая конъюнктура в Украине все больше его разочаровывала. В частности, он был очень расстроен из-за "вялой борьбы Порошенко с коррупцией".

Также Байден был разочарован из-за того, что европейские лидеры не хотели поддерживать Украину. В связи с этим он вспоминает инцидент с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая не смогла осадить президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2015 года, пишет "Взгляд".

Свое мнение о политическом бестселлере уже высказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, мемуары Байдена красноречиво свидетельствуют о "наглости и бесцеремонности" вмешательства Вашингтона в дела Украины и марионеточности нынешнего киевского режима.