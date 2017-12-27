Порошенко готовит новогодний ролик с Иисусом
У каждого из украинских президентов были свои слова-триггеры, по которым становится ясно, "у кого что болит". Леонид Кравчук говорил о государстве, переменах. Леонид Кучма – о промышленности и экономике. Виктор Ющенко рассуждал о единстве, морали, истории, его тезка Янукович – о стабильности. У Петра Порошенко свой набор: безвиз, агрессор, АТО, евроинтеграция.
"Новогоднее обращение – это программирование многомиллионного населения страны. А мы из года в год слышим, что год был трудным, чуть не померли, но не померли и слава богу, так что надеемся, что в следующем тоже выживем. Людей будто нарочно направляют в деструктивное русло", – цитирует "Вести-Украина" политконсультанта Марину Калинину.
Эксперт отметила, что важным элементом новогодних обращений является фон. А второстепенные персонажи, участвующие в ролике, играют отвлекающие роли. Первым из украинских президентов от записи в номенклатурных кабинетах отказался Ющенко. Он решил поздравлять жителей Украины в новых локациях – на фоне Мариинского дворца, в закарпатской церкви, около Софийского собора. За спиной часто стояли колядники или вертеп.
Дебютное новогоднее телепоздравление Порошенко прозвучало в 2015 году. Задача у спичрайтеров была непростой: год Евромайдана, потери Крыма и войны в Донбассе оказался сложным. Президент прикрылся религией – записал обращение на фоне Михайловского собора. А в кадре с гарантом появились майдановцы, "киборги" и волонтеры.
Никто не знает лучше о подлости украинской власти, чем украинцы! И #Порошенко pic.twitter.com/ergSQxfBPi— Родион Мирошник (@Rodion_1974) 26 декабря 2017 г.
"Роль вспомогательных персонажей в кадре – нивелировать острые углы и демонстрировать поддержку. Тот же Кучма в разгар кольчужного и кассетного скандалов в 2003-м удивил всех внуком и собакой в кадре. У Ющенко были детки-колядники, то есть персонажи, которые должны вызывать у зрителей позитивные эмоции. Если бы Порошенко мог записать ролик с Иисусом — сделал бы это, не задумываясь", – уверена Калинина.
Как сообщили изданию в администрации президента Украины, праздничную речь Петр Порошенко уже записал. Народу пообещали сюрпризы, однако раскрывать секреты раньше времени не намерены.
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