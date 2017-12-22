Беспардонные британцы заявились к Лаврову в шапках и шубах

Глава МИД Великобритании и сопровождающая его делегация заявились на переговоры с Сергеем Лавровым в меховых шапках и шубах. Российский министр иностранных дел дипломатично "не заметил" такого нарушения протокола.

Комментаторы в соцсетях уже высказали предположения о причинах странного поведения британцев. Основная версия: никто из них не бывал в России, дипломаты думают, что в Москве – так же, как в Лондоне, – зимой не топят.

Тем не менее встреча прошла в доброжелательной атмосфере. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на итоговой пресс-конференции даже назвал себя "убежденным русофилом".

"Хочу сказать, что у меня есть предки в Америке, Германии и, конечно, здесь, в Москве. Я уверен, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис. Я думаю, Борисов на этом посту еще долго не будет", – заявил глава британского МИДа. Джонсон заверил коллег, что хочет добиться улучшения отношений между Россией и Великобританией.

Сергей Лавров ответил, что доверяет британскому дипломату. "Что касается доверия, я доверяю БОрису. И доверяю ему настолько, что готов даже звать его не БОрисом, а БорИсом", – привычно сыронизировал российский министр. На реплику Джонсона о том, что Рейган и Горбачев советовали "доверять, но проверять", Лавров заявил: он готов верить британскому коллеге "без всякой верификации".

В шапке, шубке и перчатках за стол переговоров: Британские дипломаты подготовились к визиту в холодную Москву pic.twitter.com/ZKS0esGjgf — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 декабря 2017 г.

Как сообщает РИА Новости, дипломаты на встрече говорили и об обвинениях, выдвинутых против России, – якобы во вмешательстве в дела других стран. Джонсон пытался убедить Лаврова, что было "много свидетельств вмешательства России в выборы Германии, в Италии, во Франции, в США". И тут же сам признал, что у него нет доказательств подобного развития событий в Великобритании. Сергей Лавров напомнил британскому коллеге, что Москве так и не предоставили ни одного подтверждения надуманных обвинений.