Названа стоимость президентской кампании

Расходы на кампанию по выборам президента составят около 15 миллиардов рублей. Президентская гонка официально стартовала в России 18 декабря.

Постановление Совета Федерации "О выборах президента" появилось в "Российской газете". Оно вступает в силу со дня его официальной публикации. Начиная с 18 декабря кандидаты от партий и самовыдвиженцы могут начать процедуру официального выдвижения на съездах или собраниях инициативных групп и подавать необходимые документы в Центризбирком.

В ЦИК первый день предвыборной кампании посвятят утверждению ее плана. Как сообщила глава комиссии Элла Памфилова, желание участвовать в выборах изъявили уже 23 человека, в том числе действующий президент Владимир Путин. По ее словам, избирательная система России полностью готова к выборам.

Памфилова напомнила, что в стране начинают работать 880 тысяч членов избиркомов разного уровня. "Мы занимаемся серьезным обучением, чтобы провести кампанию так, чтобы никому из нас не было стыдно, чтобы мы гордились этой кампанией", – заявила она. Глава ЦИК также сообщила, что с 18 декабря в комиссию начнут поступать деньги из бюджета на организацию и проведение выборов президента. На подготовку и проведение кампании в 2018 году запланировано 14,807 миллиарда рублей.

О намерении баллотироваться на высший пост в государстве на сегодняшний день заявили 23 человека. Среди них депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов. 6 декабря о своем участии в выборах заявил и действующий президент Владимир Путин, напоминает РИА Новости.

Совет Федерации на пленарном заседании 15 декабря принял постановление о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года. Таким образом, выборы совпадут с четырехлетней годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Избирательная кампания по выборам президента России официально стартовала в понедельник – ровно за три месяца до дня голосования. У кандидатов есть 90 дней, чтобы пройти официальную процедуру выдвижения на съездах или получить поддержку на собраниях групп избирателей, сдать документы в Центризбирком, собрать подписи, провести большую агитационную работу и сразиться с оппонентами в дебатах на телевидении и радио.

Элла Памфилова подчеркнула: законодательство о выборах главы государства за прошедшие с предыдущих президентских выборов шесть лет было максимально либерализировано. В частности, сняты некоторые барьеры и расширены возможности наблюдателей.