Москва предъявила обвинения безвольному Порошенко

Президент Украины срывает минские договоренности. Об этом свидетельствует намерение Петра Порошенко усилить группировку силовиков в Донбассе, заявили в Москве.

Последние действия Киева еще раз подтвердили: президент Порошенко ни во что не ставит минские договоренности. Об этом свидетельствует, в частности, его предложение ввести в состав Совместного центра по координации и контролю (СЦКК) представителей Германии и Франции. А также усиление силовой группировки в Донбассе.

"Эти новые озвученные мысли свидетельствуют о том, что Киев по-прежнему хочет решить украинский кризис чужими руками. Ни политической воли, ни умения строить государственную политику у Порошенко нет. Он на деле срывает выполнение подписанных им же минских договоренностей в наивной надежде, что проблемы на юго-востоке за Киев будут решать немцы или французы или еще кто-нибудь", – заявил замглавы МИД России Григорий Карасин.

Ранее внешнеполитическое ведомство сообщило, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что Центр сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. 19 декабря российские офицеры, входящие в состав Совместного центра, покинули ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.

В Москве ранее заявляли, что украинские власти создали откровенно дискриминационные условия работы для российских участников рабочей группы. Нашим офицерам ограничивался доступ к линии соприкосновения. Проблемы были с проверкой несения службы на совместных наблюдательных пунктах, развернутых на подконтрольной Украине территории. "Дело доходило до запретов на общение с местным населением. Имели место случаи неуважительного отношения украинских военнослужащих к своим российским коллегам", – отмечают в МИДе.

20 декабря Порошенко заявил, что опасность эскалации конфликта на востоке Украины в последние дни увеличилась. В связи с этим он решил усилить группировку силовиков в Донбассе и предложил ввести в состав СЦКК, откуда ранее были выведены российские военные, представителей ФРГ и Франции, передает РИА Новости.