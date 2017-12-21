Порошенко дорвался до денег Коломойского
Приказ о всемирном аресте активов выдан на основании предоставленных суду доказательств. Установлено, что бизнесмены вывели из банка почти 2 миллиарда долларов "путем проведения ряда незаконных операций, в результате которых средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем".
Украинские активы Коломойского были арестованы еще в сентябре. Решением Печерского районного суда Киева в рамках дела о хищениях из "Приватбанка" арест был наложен на здание в Киеве, арендуемое телерадиокомпанией "Студия 1+1", самолет Boeing и здание завода "Биола" в Днепре (бывшем Днепропетровске). Все это имущество принадлежит украинскому олигарху.
"Согласно судебным материалам, должностные лица "Приватбанка" путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года завладели чужим имуществом, а именно государственными средствами Национального банка в сумме более 19 миллиардов гривен (около 730 миллионов долларов), выделенными на рефинансирование", – сказано в сообщении украинского суда. Были арестованы и другие активы Коломойского, в их числе – зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области. Кроме того, Хозяйственный суд Украины по представлению Днепропетровской областной прокуратуры постановил отобрать у Коломойского авиакомпанию "Днеправиа" в пользу государства.
Никак не пойму, это #зрада или #перемога?#Украина #Коломойский pic.twitter.com/2yvA5kUd8V— Сергей А. Колегов (@kolegov_sergey) 21 декабря 2017 г.
Ранее стало известно, что руководство "Приватбанка" в последнюю ночь перед решением о национализации кредитной организации провело мошеннические операции на 16 миллиардов гривен (около 600 миллионов долларов). Об этом заявила председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева, напоминает газета "Известия".
Ей очень хочется поддержать звезду, временно пребывающую не в шоке, а в больничной палате
Девушка стала жертвой предательства
Защитник Джигарханяна провел расследование
Как говорят, артист настаивает и на запредельном гонораре