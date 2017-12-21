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Экономика

Порошенко дорвался до денег Коломойского

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Ukrainian president Petro Porosh
Активы бывших владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова будут арестованы по всему миру. Решение принял Высокий суд Англии.
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Приказ о всемирном аресте активов выдан на основании предоставленных суду доказательств. Установлено, что бизнесмены вывели из банка почти 2 миллиарда долларов "путем проведения ряда незаконных операций, в результате которых средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем".

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Украинские активы Коломойского были арестованы еще в сентябре. Решением Печерского районного суда Киева в рамках дела о хищениях из "Приватбанка" арест был наложен на здание в Киеве, арендуемое телерадиокомпанией "Студия 1+1", самолет Boeing и здание завода "Биола" в Днепре (бывшем Днепропетровске). Все это имущество принадлежит украинскому олигарху.

"Согласно судебным материалам, должностные лица "Приватбанка" путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года завладели чужим имуществом, а именно государственными средствами Национального банка в сумме более 19 миллиардов гривен (около 730 миллионов долларов), выделенными на рефинансирование", – сказано в сообщении украинского суда. Были арестованы и другие активы Коломойского, в их числе – зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области. Кроме того, Хозяйственный суд Украины по представлению Днепропетровской областной прокуратуры постановил отобрать у Коломойского авиакомпанию "Днеправиа" в пользу государства. 

Ранее стало известно, что руководство "Приватбанка" в последнюю ночь перед решением о национализации кредитной организации провело мошеннические операции на 16 миллиардов гривен (около 600 миллионов долларов). Об этом заявила председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева, напоминает газета "Известия".

Автор: Андрей Евлампиев21 декабря 2017, 09:33

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