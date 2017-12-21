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Политика

Минск объяснил отказ предавать Москву в ООН

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Минск принципиально против любых резолюций с осуждением конкретных стран. В том числе и принятого в ООН документа по Крыму. Генассамблея искусственно политизирует вопрос, уверены в белорусском МИДе.
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Официальный Минск выступает за сближение разных позиций по спорным вопросам. Исходя из этого принципа, Белоруссия отрицательно относится к попыткам принятия "страновых резолюций" любого характера.

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"Мы проголосовали против этой резолюции… Белоруссия всегда голосовала против любых страновых резолюций. Это наша принципиальная позиция", – заявил замначальника управления информации МИД Белоруссии Андрей Шупляк.

Дипломат подчеркнул, что Минск на собственном опыте знает, что такое попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве. "Наше голосование против этого инструмента – попытка привлечь внимание к его не только неэффективности, но к его разрушительности", – говорится в заявлении ведомства. В Минске убеждены, что Генассамблея – не место для обсуждения и принятия документов подобного характера, пишет газета "Известия".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за возврат в состав России. Референдум, в свою очередь, был назначен после того, как на Украине произошел государственный переворот. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно", напоминает РИА Новости.

Тем не менее, Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря приняла украинскую резолюцию "по ситуации в области прав человека в Крыму". В резолюции содержится  "настоятельный призыв" к России выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

Документ поддержали 70 государств, 26 высказались против,  76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу – большинство европейских стран и США, а также Грузия. Против выступили Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие. Воздержались государства Ближнего Востока и Севера Африки, а также Латинской Америки.

Автор: Андрей Евлампиев21 декабря 2017, 08:28

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