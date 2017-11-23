Стали известны реальные правители Украины

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
Венчанием с Галкиным Пугачева гасит грязный гей-скандал
На Меньшову накинулись из-за Ахеджаковой
Ольга Бузова получила работу на Первом канале
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
партнеры
Четверг 23 ноября
Лента новостей
21:39
Рак сочли болезнью грешников
21:35
Стала известна последняя воля актера Годовикова
21:22
Подруги уличили в воровстве красавчика из "Дома-2"
21:03
В Дагестане застрелили местного депутата
20:50
Разведенная Дайнеко ищет любовника на сайте знакомств
20:41
Пассажирка родила на станции МЦК
20:36
Селяне в России боятся голодной смерти
20:30
Кто наведет порядок в Луганске
19:48
Ушлые прибалты хотят украсть славу Путина
19:14
В Москве перекрыли Красную площадь
18:58
Огромная грудь Водонаевой спровоцировала скандал
18:39
Российский банк получил престижную международную награду
18:19
Сергей Лавров раскрыл умопомрачительные заработки Аллы Пугачевой
18:19
Умер Петруха из "Белого солнца пустыни"
17:55
Оргкомитет Премии "Время инноваций – 2017" продолжает принимать заявки
17:52
"Росатом" пригласил блогеров "понюхать рутений"
17:38
В Иваново дерево упало на женщину с ребенком (видео)
17:38
В Москве эвакуировали здание Минфина
17:10
Использованная порнозвезда возмущена поступком Панина и Костюшкина
17:08
Хохочущие подростки избили голого студента до потери сознания
16:32
На севере Москвы неизвестный прострелил девушке голову
16:29
"ЕР" нашла в России 130 тысяч обманутых дольщиков
16:26
Возмущенный Кобзон послал мракобеса Порошенко
16:09
Сидящий в тюрьме блудливый поп грозит "завалить" любовницу из "Дома-2"
16:04
После возвращения в Москву Шурыгина заговорила о разводе
16:01
Безумные регионы: пенсионерка набросилась с ножом на собственную дочь
15:52
Малый и средний бизнес сможет получить кредит через "Турбоденьги"
15:31
Собянин заявил о росте зарплат москвичей
15:24
Руководство ЛНР сбежало после прихода "зеленых человечков"
15:24
Волочкова после секс-скандала рассказала о миллиардере
15:17
Родившая жена Малахова вышла в свет
15:13
Запад готовит атаку на ЧМ-2018
15:05
Американец 30 лет жил с грибковой инфекцией мозга
14:44
Супруга высказалась о смерти Этуша
14:37
YouTube закрыл популярнейший российский канал
14:29
Выпавшая из машины пьяная украинка уснула на асфальте
14:28
Чубайса вызвали на допрос
14:21
Театр сделал важное заявление о состоянии Джигарханяна
14:12
Куда исчезла Наталья Поклонская
14:07
Сказку "Спящая красавица" уличили в пропаганде изнасилования
14:03
Насильника 15-летней девочки выгораживал врач
14:01
Жена после скандала раскрыла состав любимого Джигарханяном компота
13:51
Вовк сообщила о новой любви Бузовой
13:40
Сексуальная Салтыкова воссоединилась с бывшим мужем
13:34
Строитель упал с 10-метровой высоты и умер
13:16
В России построят первый умный город
13:13
Пешеход избежал смерти дважды за десять секунд (видео)
13:06
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в Колюбакино
12:56
Юная любовница Вороненкова собралась на "Дом-2"
12:51
В Подмосковье вор прикинулся уборщиком и угнал Mercedes за 10 млн
12:51
Известная блогерша разбилась при попытке сделать селфи
12:40
Больного Джигарханяна вывезли из Москвы
12:36
Подросток оказался в больнице после грубого секса
12:16
Подробности убийства именитого российского спортсмена
12:13
Телефонных террористов оставят без связи
12:13
Известный певец скончался на 97-м году жизни
12:09
Бузова из-за пластики стала похожа на Солнцева
12:05
Человечеству предрекли смерть от искусственного интеллекта
11:59
Над изменившимся лицом мертвого Хворостовского колдует лучший гример
11:50
Ученые доказали пользу трех чашек кофе
11:46
В Химках сгорело кафе
11:41
Реклама на платежках ЖКХ попала под запрет
11:16
Малахов назвал сына мужественным именем
11:13
Пассажиры метро приобрели более 21 тысячи сувениров с функцией "Тройки"
11:12
Россиянин назвал друга геем и умер
11:10
Ученые создали карту вторжений инопланетян на Землю
10:41
Водитель с монтировкой напал на скорую под Москвой
10:37
Женщина опрокинула на себя кастрюлю супа и умерла
10:24
Душераздирающая исповедь вдовы Марьянова
10:21
Из банковских ячеек в центре Москвы украли 58 миллионов
10:19
Мошенники терроризируют соцсети мертвыми матерями
10:09
Жуткие последствия приема таблеток от гриппа
09:45
Как не размазать помаду во время еды (видео)
09:38
Известный продюсер умер в возрасте 98 лет
09:34
Постаревшие Дроздова и Серебряков блеснули на премьере
09:28
Как чешутся киты (видео)
09:18
Неожиданная опасность ополаскивателя для рта
09:17
Волочкова об эскорт-услугах: Благородные мужчины оказывают мне поддержку
09:14
У безработного москвича украли три iPhone X
09:14
Мужчина ослеп после активного секса
08:52
Водителям приготовили неожиданное нововведение
08:48
Почему россиянам нельзя урезать новогодние каникулы
08:47
Подруга о наплевательском отношении к больному Хворостовскому
08:38
Раскрыт способ увеличения пенсии
08:03
В общежитии на юго-востоке Москвы произошла массовая драка
23:32
У Джигарханяна отказали ноги
22:01
Хворостовский скрывал серьезные проблемы со здоровьем
21:59
Оскорбленная Волочкова пригрозила страшной карой после секс-скандала
21:39
В жутком ДТП в Дагестане погибли люди
21:21
Почему знаменитости умирают от рака
21:18
Дом на юге Москвы эвакуируют из-за угрозы взрыва
21:00
Эксперт о втором венчании и смертельной болезни Пугачевой
20:56
Безумные регионы: в Казани избили следователя и прокурора
20:47
Набитые карманы Порошенко взбудоражили украинцев
20:39
В больнице умер пострадавший при стрельбе в "Москва-сити" сотрудник Росгвардии
20:18
Нападение на сотрудника ФСБ в Петербурге попало на видео
20:04
Польша обезумела от ненависти к России
19:53
Создатели "Пусть говорят" трудятся на "Доме-2"
19:44
В Москве автохам избил художницу
19:33
В цветочном магазине в Москве нашли автомат Калашникова
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
У Джигарханяна отказали ноги
Душераздирающая исповедь вдовы Марьянова
Волочкова об эскорт-услугах: Благородные мужчины оказывают мне поддержку
Бузовой грозит огромный штраф за скандальную измену
Новый поворот в скандале с кражей у Джигарханяна
Политика

Стали известны реальные правители Украины

Фото: Dni.Ru
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на пресс-конференции в Москве рассказал о том, кто управляет Украиной. По словам политика, реальной властью в Незалежной в настоящее время обладают три группы американских специалистов, которые руководят страной из посольства США в Киеве.
прочитано 927 раз

Азаров заявил, что в ведении американцев находятся как внутриполитические, так и международные дела Украины. "Никакого народного восстания не было – был хорошо организованный заговор спецслужб", – рассказал политик о государственном перевороте в феврале 2014 года.

ПО ТЕМЕ

Порошенко провалил задание Вашингтона

Украина превратилась в "чемодан без ручки"

Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Чем занимаются эти три группы? Компетенция первой, утверждает Азаров, включает в себя антикоррупционную повестку. "А точнее, кадровая селекция", – подчеркнул он. Вторая занимается всем, что связано с Донбассом. Третья решает вопросы внутригосударственного управления.

"Хорошие специалисты, все решают, всем управляют", – рассказал экс-глава кабмина Незалежной. По его словам, американцы ничего не собираются менять в своей политике, поскольку

главная их цель – поддержание существующего на Украине антироссийского режима.

Николай Азаров. Фото: GLOBAL LOOK press/x99

То, что после так называемой революции достоинства Украина попала в полную зависимость от Запада, отрицают сейчас разве что самые ярые фанаты нынешней киевской власти. А таких крайне мало даже среди адептов Майдана.

В четвертую годовщину начала массовых протестов в центре Киева, 21 ноября 2017 года, в украинской столице собрался митинг, на котором его участники потребовали отставки президента страны Петра Порошенко. По их мнению, глава государства непосредственно виновен в "предательстве идеалов Майдана".

Хотя Порошенко, если верить словам Азарова, вообще является чисто технической фигурой, и сфера его компетенции сильно урезана группами влияния из посольства США. Сей факт начинает доходить, кажется, и до самых упертых майданщиков из числа нынешней украинской политической элиты.

Так, одиозный депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко еще весной этого года признал, что Украине навязано внешнее управление.

На заседании украинского парламента политик посетовал, что страна постепенно скатывается до положения внешне управляемого государства. Обвинил в этом радикал своих коллег-депутатов, которые, по его словам, демонстрируют на весь мир, что "украинцы не способны сами преодолеть коррупцию, навести порядок в своей стране, восстановить экономику" и бросаются в ноги к "вахтеру из американского посольства".

Между тем из-за продолжающейся антироссийской политики Киева и его кураторов большинство россиян считают, что война между Россией и Украиной возможна. Таковы результаты опроса аналитической службы портала "Рамблер".

21% проголосовавших уверены в возможности военных действий между странами.

30% также не исключают их, но называют маловероятными. Еще 32% убеждены: если война и начнется, то будет спровоцирована вмешательством других стран. Между тем лишь 17% посетителей портала совершенно исключили вероятность военного противостояния между Москвой и Киевом.

Автор: Иван Поляков23 ноября 2017, 18:36

Политика

Стали известны реальные правители Украины
Путин нашел способ парализовать США
Эрдоган подставил Путина в истории со стулом (видео)
Европа в шоке от провала Меркель

Шоу-бизнес

Использованная порнозвезда возмущена поступком Панина и Костюшкина
Сидящий в тюрьме блудливый поп грозит "завалить" любовницу из "Дома-2"
После возвращения в Москву Шурыгина заговорила о разводе
Волочкова после секс-скандала рассказала о миллиардере

Проишествия

Умер Петруха из "Белого солнца пустыни"
Хохочущие подростки избили голого студента до потери сознания
Руководство ЛНР сбежало после прихода "зеленых человечков"
Выпавшая из машины пьяная украинка уснула на асфальте

Lifestyle

Петруху из "Белого солнца пустыни" убила скрытая онкология
Возмущенный Кобзон послал мракобеса Порошенко
Супруга высказалась о смерти Этуша
Сказку "Спящая красавица" уличили в пропаганде изнасилования
Здоровье

Почему знаменитости умирают от рака

Онколог объяснил причину гибели Хворостовского

Шоу-бизнес

У Джигарханяна отказали ноги

Артист госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес

Волочкова об эскорт-услугах: Благородные мужчины оказывают мне поддержку

Балерина прокомментировала слухи о занятии проституцией

Шоу-бизнес

Подруга о наплевательском отношении к больному Хворостовскому

Артисту не дали выступить на главной сцене России

Гороскоп

Эксперт о втором венчании и смертельной болезни Пугачевой
Какие мужчины непригодны для семейной жизни
Мучительная смерть: Хворостовский боролся до конца
Жена родит Малахову второго ребенка

Фоторепортажи

Постаревшие Дроздова и Серебряков блеснули на премьере
Сестра Ким Кардашьян столкнула с пьедестала модель Жизель Бундхен
Актера Устюгова бросили в бассейн к сексапильной брюнетке
Каким запомнился Дмитрий Хворостовский

Спорт

Запад готовит атаку на ЧМ-2018
Российского спортсмена лишили золота Олимпиады в Сочи
"Ксюша-огонь": российская спортсменка начудила в интервью (видео)
Кабаева подколола убитых горем итальянцев

Регионы

В Иваново дерево упало на женщину с ребенком (видео)
Безумные регионы: пенсионерка набросилась с ножом на собственную дочь
Насильника 15-летней девочки выгораживал врач
Подросток оказался в больнице после грубого секса
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru