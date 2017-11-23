Стали известны реальные правители Украины

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на пресс-конференции в Москве рассказал о том, кто управляет Украиной. По словам политика, реальной властью в Незалежной в настоящее время обладают три группы американских специалистов, которые руководят страной из посольства США в Киеве.

Азаров заявил, что в ведении американцев находятся как внутриполитические, так и международные дела Украины. "Никакого народного восстания не было – был хорошо организованный заговор спецслужб", – рассказал политик о государственном перевороте в феврале 2014 года.

Чем занимаются эти три группы? Компетенция первой, утверждает Азаров, включает в себя антикоррупционную повестку. "А точнее, кадровая селекция", – подчеркнул он. Вторая занимается всем, что связано с Донбассом. Третья решает вопросы внутригосударственного управления.

"Хорошие специалисты, все решают, всем управляют", – рассказал экс-глава кабмина Незалежной. По его словам, американцы ничего не собираются менять в своей политике, поскольку

главная их цель – поддержание существующего на Украине антироссийского режима.





То, что после так называемой революции достоинства Украина попала в полную зависимость от Запада, отрицают сейчас разве что самые ярые фанаты нынешней киевской власти. А таких крайне мало даже среди адептов Майдана.

В четвертую годовщину начала массовых протестов в центре Киева, 21 ноября 2017 года, в украинской столице собрался митинг, на котором его участники потребовали отставки президента страны Петра Порошенко. По их мнению, глава государства непосредственно виновен в "предательстве идеалов Майдана".



Хотя Порошенко, если верить словам Азарова, вообще является чисто технической фигурой, и сфера его компетенции сильно урезана группами влияния из посольства США. Сей факт начинает доходить, кажется, и до самых упертых майданщиков из числа нынешней украинской политической элиты.

Так, одиозный депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко еще весной этого года признал, что Украине навязано внешнее управление.

На заседании украинского парламента политик посетовал, что страна постепенно скатывается до положения внешне управляемого государства. Обвинил в этом радикал своих коллег-депутатов, которые, по его словам, демонстрируют на весь мир, что "украинцы не способны сами преодолеть коррупцию, навести порядок в своей стране, восстановить экономику" и бросаются в ноги к "вахтеру из американского посольства".

Между тем из-за продолжающейся антироссийской политики Киева и его кураторов большинство россиян считают, что война между Россией и Украиной возможна. Таковы результаты опроса аналитической службы портала "Рамблер".

21% проголосовавших уверены в возможности военных действий между странами.

30% также не исключают их, но называют маловероятными. Еще 32% убеждены: если война и начнется, то будет спровоцирована вмешательством других стран. Между тем лишь 17% посетителей портала совершенно исключили вероятность военного противостояния между Москвой и Киевом.

