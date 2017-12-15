МИД поставил на место зарвавшихся американцев

Наблюдателей от дипломатической миссии в США не допустят на избирательные участки в ходе выборов президента России в марте следующего года. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.



Российское внешнеполитическое ведомство руководствуется в данном случае принципом взаимного ответа. "Американским коллегам некоторое время назад была направлена нота, в которой было сообщено, что с учетом их отказа принять российских наблюдателей из числа сотрудников наших загранучреждений в США на прошедших там выборах мы в этом вопросе будем исходить из принципов взаимности", – заявил Рябков.

В пятницу, 15 декабря, Совет Федерации назначил выборы главы российского государства на 18 марта. О своем участии в избирательной кампании ранее на встрече с ветеранами и тружениками Горьковского автозавода (ГАЗ) в Нижнем Новгороде объявил президент России Владимир Путин. Во время своей ежегодной большой пресс-конференции 14 декабря Путин заявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.

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МИД России: наблюдателей от дипмиссии США не пустят на участки по выборам президента — Россия vs Либерастия (@Rus_NV) 15 декабря 2017 г.

Кроме того, глава государства ответил на вопрос телеведущей Ксении Собчак, которая заявила, что оппозиции якобы всячески препятствуют участию в электоральной кампании. По словам Путина, оппозиция должна выйти к людям с ясной и позитивной программой.

В пример президент привел соседнюю Украину. "Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки Саакашвили, вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому, чтобы были попытки госпереворотов? Мы все это уже проходили", – обратился глава государства к светской львице. По его словам, абсолютное большинство граждан России не желают повторения украинских событий в нашей стране.

Сама Собчак объявила о намерении поучаствовать в выборах в пару месяцев назад. Она уже успела отметиться рядом скандальных заявлений, в том числе о принадлежности Крыма Украине и вине России за наложенные санкции. Стоит отметить, что о желании стать кандидатом на выборах-2018 заявили также лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава КПРФ Геннадий Зюганов.

