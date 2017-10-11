Украина опозорилась с "колхозным" танком
Экспонат называется "бронетрактор", чем-то напоминает танк и бронетранспортер. Название придумал сам автор этого "творения" – фермер, а по совместительству изобретатель Борис Ткач. "Публика не может оторваться от этой конструкции, сваренной из бывшей в употреблении цистерны, старого трактора Т-150Г и школьного забора неизвестной марки", – пишет РИА ФАН.
Пользователи отмечают "безумный" внешний вид машины. По словам одного из комментаторов, "бронетрактор" вполне можно сдать в аренду для съемок "Безумного Макса", новых фильмов по произведениям братьев Стругацких, а также в целом картин в жанрах антиутопия и постапокалиптика.
Другие предположили, что представленный на выставке экспонат – это "подземная подлодка". Были и те, кто окрестил "бронетрактор" "убожеством". Кроме того, изобретение Ткача сравнили с мобильным крематорием и бетономешалкой. Кто-то даже пошутил, что "бронетрактор" предназначен для штурма Кремля, намекая на бредовые заявления некоторых украинских лидеров о "походе на Москву".
Напомним, Киев ранее уже хвастался нелепой военной техникой. Так, в июле на предприятии госконцерна "Укроборонпром" было представлено новое термобарическое оружие. Среди них огнемет РПО-16 за авторством НИИ химических продуктов, гранаты РГО-27С и РГТ-27С2 от ГП "МФ "Артем". Представленные экспонаты изрядно насмешили пользователей Сети.
"Враги сдадутся без огня": Турчинов (председатель Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. – Прим.Ред.) показал "супероружие" Ахаха, поставили НУРСы на тележку из картона", – написал один из комментаторов. Сам же Турчинов, по всей видимости, разработками остался доволен. Он заявил, что таких "современных" разработок в украинской армии в настоящий момент еще нет.
21 век: Украина. Турчинов презентовал новейшую реактивную установку.— Макс ЧЕпай™ (@Maks___Offic) 25 июля 2017 г.
20 век: Афганистан, Абхазия, Приднестровье.
P.S. Ливия, Сирия и др. pic.twitter.com/nrL7S4KHyi
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