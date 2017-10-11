Украина опозорилась с "колхозным" танком

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Самбурская добила Бузову флейтой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Екатерина Андреева ошеломила признанием
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Среда 11 октября
Лента новостей
19:34
Забронзовевший Эрнст заставил Фадеева вздрогнуть
19:17
В Перми из автобуса выгнали швырявшего деньгами пассажира
19:11
Обнаружена новая уязвимость iPhone
19:03
В Домодедово пропала продавщица картофеля
19:00
Балахон Пугачевой развалился на куски
18:04
Москвичка испортила жизнь режиссеру обвинением в педофилии
18:04
Москва отказалась терпеть выкрутасы Эрдогана
17:24
Iru Fushi: идеальный способ спрятаться от суеты
17:21
Отец нелестно высказался о Чеховой
16:56
Осин подвергался пыткам
16:54
Госдума взяла на контроль долги регионов
16:53
На Урале вылезшая из унитаза "страшная тварь" напугала семью
16:42
Как воюют в Сирии российские добровольцы
16:41
Актриса Елена Яковлева отрезала себе веки и рассказала о разводе
16:37
Жилье и инфраструктура: что построят в Москве до 2020 года
16:23
Игорь Крутой выглядит похудевшим на фоне цветущей жены
16:20
Невесту Кузина из "Дома-2" затравили из-за свадьбы
16:10
Власти США покопались в мозгах стрелка из Лас-Вегаса
16:09
При взрыве в Турции погибли люди
16:02
Помор с детьми три года грабил магазины и отделения почты
15:37
На "Битве экстрасенсов" разразился новый скандал
15:31
В Антарктиде обнаружили таинственную дыру
14:58
Мигрень разрушает российские семьи
14:53
Пресняков спасается от паранойи
14:44
Исхудавшая Сысоева высказалась об анорексии
14:42
Найден простой способ улучшить работу мозга
14:42
Беременная Снаткина разрыдалась и убежала в туалет
14:29
Названа причина сбоя на оранжевой ветке московского метро
14:28
Госдума занялась вопросом качества питания детей
14:15
Что случилось с мужем Дианы Шурыгиной
14:06
В Москве прошла ежегодная премия "Лучшее для жизни"
14:06
В России найден способ предсказать развитие рака
14:05
В России автомобилисты научились обманывать страховщиков
13:54
Сергей Захаров даст единственный концерт в Кремлевском дворце
13:37
Солнцев о смерти жены Меньщикова из "Дома-2"
13:24
Почему раздражают собственные дети
13:11
Путин обнял и поцеловал подаренного ему щенка
13:08
Известная актриса задержана в Москве
12:52
Что чаще всего говорят люди во сне
12:42
У магазина на юге Москвы заживо сожгли мужчину
12:37
Бузовой и Шурыгиной дали шанс блеснуть в новогоднем огоньке
12:25
Пенсионеры устроили драку из-за места в московском автобусе
12:10
Футболист Сергей Пригода найден мертвым
12:10
Беременная Кейт Миддлтон впервые вышла в свет
12:07
Госдума усилила защиту пешеходов
12:05
Таксист спас изнасилованную девушку от смерти
11:45
В Москве Bentley протаранил опору моста
11:23
Почему люди доживают до старости
11:17
Россиян предупредили об опасности поездок в США
11:14
Певица Штурм: Осин вернулся – и сразу в магазин
11:13
Меркель подурачилась с Макроном
11:06
"Гарри Поттер и философский камень" покажут в сопровождении оркестра
11:05
Парад ударных инструментов украсят звезды мировой величины
10:53
Хворостовского "похоронил" злой человек
10:33
Ученые объяснили стремление к беспорядочному сексу
10:31
Собутыльники насмерть забили москвича
10:17
Сильнейшие перегрузки приковали Вдовиченкова к постели
10:07
Фуркад пристыдил Губерниева
09:39
Любителей порно заразили опасным вирусом
09:25
Пугачева утерла нос Киркорову
09:14
В центре Москвы из банковской ячейки украли миллион долларов
09:07
Трамп подшутил над "жестким" Малкиным
08:32
Народ утешает взорвавшуюся от ужасной новости жену Хворостовского
08:29
Родившая в 11 лет россиянка бросила мужа ради любовника
08:04
На западе Москвы преступники на эвакуаторе угнали BMW
04:47
У жены Хворостовского сдали нервы после новости о смерти певца
21:59
Мучитель Шурыгиной: Диане от меня не отделаться!
21:56
Рестлер свернул шею после прыжка с 12 метров (видео)
21:48
Лолита рассказала о сокровенном
21:45
Джоли сообщила о сексуальных домогательствах
21:28
Пассажиры обезвредили дебошира на рейсе Москва – Нью-Йорк
21:09
Друг раскрыл неизвестное о Чумаке
21:07
Самый популярный мессенджер в мире оказался опасным
21:05
Муж избивал и использовал Максакову
20:40
Красноярску грозит нашествие иностранных путан
20:34
Василий Ливанов лишился сына
20:25
На двери многоэтажки в Москве нашли гранату
20:12
Раскрыта правда о последних гастролях Аллана Чумака
19:53
США готовы начать войну с Россией
19:47
Путин увидел новую угрозу для россиян
19:45
Под Москвой электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка
19:21
Хакеры украли сценарий третьей мировой
19:19
В Красноярском крае похитили бетонный мост (видео)
19:08
Почему Эрдоган уснул на встрече с Порошенко
19:06
Раскрыт новый способ обмана россиян
18:54
Грудь исковеркала жизнь Грановской
18:24
Мужчины оказались эгоистичнее женщин
18:20
Порошенко превращает Украину в страну рабов
18:20
Автомобиль с россиянами разбился в Тунисе
18:10
Кто будет вести программу "Жди меня"
17:58
Бюджет Москвы будет социально ориентированным
17:58
Под Москвой погиб 15-летний зацепер
17:54
Девушка случайно проткнула себе мозг розой
17:46
"Личного врага Путина" прокатили на выборах в ПАСЕ
17:34
Максакова объяснила наплевательское отношение к старшим детям
17:33
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в Орехово-Зуевском районе
17:33
Что погубило российских летчиков в Сирии
17:26
Ученые узнали причину молчания инопланетян
17:24
"Заряженные банки" Чумака доводили россиян до бешенства
17:01
С королевским приветом
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
Азизу удивило поведение взбесившейся Меньшовой
Богачка Кравец поглумилась над нищетой Семеновой
Звезда сериала "Ольга" неожиданно приняла ислам
Отказавшегося от Крыма Ефремова назвали предателем
Басков объявил об уходе со сцены
Политика

Украина опозорилась с "колхозным" танком

Кадр youtube.com
В Киеве на выставке "Оружие и безопасность – 2017" представили забавный экспонат одного из местных изобретателей. Пользователи Сети уже успели оценить "новейшую разработку", отметив необычный внешний вид машины.
прочитано 198 раз

Экспонат называется "бронетрактор", чем-то напоминает танк и бронетранспортер. Название придумал сам автор этого "творения" – фермер, а по совместительству изобретатель Борис Ткач. "Публика не может оторваться от этой конструкции, сваренной из бывшей в употреблении цистерны, старого трактора Т-150Г и школьного забора неизвестной марки", – пишет РИА ФАН.

ПО ТЕМЕ

Украина похвасталась оружием прошлого века

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Пользователи отмечают "безумный" внешний вид машины. По словам одного из комментаторов, "бронетрактор" вполне можно сдать в аренду для съемок "Безумного Макса", новых фильмов по произведениям братьев Стругацких, а также в целом картин в жанрах антиутопия и постапокалиптика.

Другие предположили, что представленный на выставке экспонат – это "подземная подлодка". Были и те, кто окрестил "бронетрактор" "убожеством". Кроме того, изобретение Ткача сравнили с мобильным крематорием и бетономешалкой. Кто-то даже пошутил, что "бронетрактор" предназначен для штурма Кремля, намекая на бредовые заявления некоторых украинских лидеров о "походе на Москву".


Напомним, Киев ранее уже хвастался нелепой военной техникой. Так, в июле на предприятии госконцерна "Укроборонпром" было представлено новое термобарическое оружие. Среди них огнемет РПО-16 за авторством НИИ химических продуктов, гранаты РГО-27С и РГТ-27С2 от ГП "МФ "Артем". Представленные экспонаты изрядно насмешили пользователей Сети.

"Враги сдадутся без огня": Турчинов (председатель Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. – Прим.Ред.) показал "супероружие" Ахаха, поставили НУРСы на тележку из картона", – написал один из комментаторов. Сам же Турчинов, по всей видимости, разработками остался доволен. Он заявил, что таких "современных" разработок в украинской армии в настоящий момент еще нет.

Автор: Иван Поляков11 октября 2017, 19:07

Политика

Теряющий власть Трамп начнет ядерную войну
Эрдоган собрался купить Украину по дешевке
Глава МИД Венгрии плюнул в лицо украинскому министру
Савченко назвала "единственный способ" вернуть Крым

Шоу-бизнес

Хворостовский: Никто тебе не поможет
Актриса Елена Яковлева отрезала себе веки и рассказала о разводе
Невесту Кузина из "Дома-2" затравили из-за свадьбы
На "Битве экстрасенсов" разразился новый скандал

Проишествия

Рестлер свернул шею после прыжка с 12 метров (видео)
Что погубило российских летчиков в Сирии
Новый "битцевский маньяк" поставил на уши Москву
Экстрасенс Аллан Чумак умер в Москве

Lifestyle

Порноактер из "Матильды" испугался ехать в Россию
Как книги вдохновляют на перемены в жизни
Вышел трейлер новой части "Звездных войн"
Сухоруков: Я такой же сексуально озабоченный
Шоу-бизнес

Мучитель Шурыгиной: Диане от меня не отделаться!

Муж дважды изнасилованной звезды телеэфира попытался удушить провокатора
Общество

Путин обнял и поцеловал подаренного ему щенка

Президент Туркмении преподнес президенту России трогательный подарок в честь 65-летия
Шоу-бизнес

На "Битве экстрасенсов" разразился новый скандал

Марат Башаров вывел мошенников на чистую воду
Шоу-бизнес

Актриса Елена Яковлева отрезала себе веки и рассказала о разводе

Во время ремонта актриса страшно ругалась с мужем

Гороскоп

Литвиновой отказали в свадьбе
Гороскоп с 9 по 15 октября
Сати Казанову обогатит брак с итальянцем
Семья и любовь не интересны Земфире

Фоторепортажи

Меркель подурачилась с Макроном
Роскошная Чиповская утерла нос бледной Снигирь
Самые сексуальные фото королевы Instagram
Как сложилась жизнь звезды 90-х Лики Стар

Спорт

Фуркад пристыдил Губерниева
Трамп подшутил над "жестким" Малкиным
Парализованный Шумахер усох на 14 сантиметров
Российской чемпионке с пробитой головой удалили часть черепа

Регионы

Таксист спас изнасилованную девушку от смерти
Красноярску грозит нашествие иностранных путан
Людоеды Дима и Наташа консервировали кошек и собак
55-летняя россиянка скончалась после орального секса
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru