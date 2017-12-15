Обнаружена тайная связь Порошенко с Януковичем

У бывшего и нынешнего президентов Украины много общего. Виктор Янукович и Петр Порошенко любят роскошь и дорогие предметы искусства.

Журналисты украинского издания "Вести" сравнили запросы президентов. Выяснилось, что Порошенко и Янукович любят жить богато. Оба – верующие, и у них есть домашние церкви. Во всяком случае, и в Межигорье, и в Козине, где находится имение беглого Януковича, есть свои церквушки, куда до сих пор воспрещен вход посторонним. У Порошенко в домашнем храме обнаружили фрески, где все его семейство изображено в образах то ли античных героев, то ли святых.

Оба лидера не чужды любви к искусству. Согласно декларации, у Порошенко 65 картин российских и украинских художников, 15 работ старинных мастеров, четыре полотна сюрреалистов и импрессионистов, коллекция скульптур, каминных наборов и ювелирных украшений.

У Виктора Януковича после побега было найдено 516 предметов искусства – картины, иконы, запонки, оружие и посуда. Кроме того, у обоих в доме по белому роялю.

Есть и сходство иного рода: оба президента запомнились протокольными курьезами. На Виктора Януковича в Киеве во время встречи с Дмитрием Медведевым падал венок, а при инаугурации Петра Порошенко в обморок рухнул солдат.





Еще супруги президентов любят ходить в народ. Так, осенью Марина Порошенко "случайно" отправилась в магазин на заправку, где сделала покупки и пообщалась с прохожими. А Людмилу Янукович встречали в донецком "Ашане". Наконец, сыновья обоих президентов – народные депутаты.

Можно предположить, что и судьбы у лидеров Незалежной будут схожими. Особенно, если принять во внимание неспокойную обстановку в связи с появлением на политической сцене прорвавшегося на Украину скандалиста Михаила Саакашвили. Его попытки собрать новый Майдан пока терпят фиаско, но тем не менее острая общественно-политическая ситуация в стране свидетельствует о нарастании народного протеста.