Президент России Владимир Путин на своей большой пресс-конференции 14 декабря выступил за развитие языков всех национальностей нашей страны. Подход главы государства в корне отличается от действий украинского лидера Петра Порошенко, который проводит политику насильственной украинизации национальных меньшинств Незалежной.



"Нужно обеспечить людям возможность изучения родного языка: марийского, татарского чеченского, якутского. У нас, слава Богу, огромное разнообразие языков. Это наше гордость и богатство. Это должно быть поддержано", – заявил глава государства.

Вместе с тем он отметил, что государственный язык России – русский – обязательно изучать всем детям страны. Это обеспечит им равные возможности, добавил глава государства.

А в это время в соседней европейской Украине принимаются откровенно дискриминационные законодательные акты. Так, в сентябре 2017 года президент Незалежной Петр Порошенко подписал закон об образовании, который не только нарушает Конституцию Украины, но и противоречит международным обязательствам, взятым на себя Киевом.

Согласно документу, с сентября 2019 года образование в стране будет полностью украинизировано. Со следующего года дети представителей национальных меньшинств будут изучать предметы на своих языках в школах и детских садах. Параллельно им будет преподаваться мова. С пятого класса предметы будут преподаваться только на украинском, а языки нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину.

В Москве закон об образовании резко раскритиковали. Так, в Госдуме заявили, что нетерпимость по отношению к представителям этнических групп является отличительной чертой современной украинской внутренней политики.





Кроме того, летом 2017 года президент Порошенко подписал закон о 75-процентной квоте вещания на украинском языке на государственных телеканалах. А до этого в Незалежной сменили все вывески и таблички на русском. Объявления на вокзале и в метро тоже теперь звучат исключительно на украинском языке.

