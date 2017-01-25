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На Украине хотят отказаться от "российских" букв
Киевский журналист Станислав Речинский прокомментировал рассматриваемый народными депутатами "языковой закон". На своей странице в соцсети Facebook он сообщил, что в перспективе следует вовсе отказаться от кириллицы, дабы подчеркнуть независимость от Кремля.
"Чем больше мы будем отличаться от России – тем лучше. Чем дальше от России – тем лучше. Стоило бы и в Конституцию Украины внести некоторые изменения. В первой же строчке. "Україна є суверенна і незалежна, антимоскальска, демократична, соціальна, правова держава", – написал Речинский.
Журналист уверен, что вражда – это хорошо. По его словам, нынешнее поколение украинцев должно оставить потомству "заряд ненависти к московитам как носителям антиукраинской идеологии".
В украинских школах русский язык назвали "языком национального меньшинства"https://t.co/sXRYrOTta2#Украина #образование #школа #язык pic.twitter.com/kOCNr0J1rl— МИА Новороссия (@mia_novorossia) 21 января 2017 г.
"Ненависть – это самое главное, что мы должны оставить потомкам. Не тяжелую ненависть бессилия, но веселую ненависть неизбежной мести. И полный игнор, в том числе и как государства", – пояснил Речинский. Отметим, что этот пост, как и большинство его сообщений, написан на русском языке.
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