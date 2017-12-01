Фальсификатора Порошенко щелкнули по носу

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Бузову убрали с Первого канала после скандала
Неузнаваемую Пугачеву обвинили в лицемерии
Беременная Екатерина Климова снялась полностью голой
У Ирины Салтыковой диагностировали рак
Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
партнеры
Пятница 1 декабря
Лента новостей
19:04
Шикарная свадьба племянницы Алишера Усманова шокировала роскошью
19:02
Европа кинула Украину на 600 миллионов
18:36
Скромник Роналдо попросил Путина о совместном фото (видео)
18:14
В Москве тяжелобольные дети ждут помощи часами
18:08
Украинская разведка опозорилась из-за коррупции
17:57
В Подмосковье избили музыканта Сергея Троицкого
17:46
Нудистская дискотека в концлагере
17:45
Безумные регионы: пьяные омичи обокрали и подожгли магазин
16:50
Как выгнать CNN
16:40
В московских аэропортах задержаны десятки рейсов
16:13
Из принца Джорджа делают гея
16:13
Волкова в храме сразила наповал своим платьем с декольте до пупа
16:08
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в Волоколамском районе и Клину
16:07
Известный режиссер умер от пневмонии
16:04
Бывший муж Михалковой показал фото с другой женщиной
15:53
Бизнес-гороскоп на декабрь 2017 года
15:39
Юные хоккеисты устроили массовую драку на льду (видео)
15:35
Окружение заговорило о вероятном раке у Табакова
15:26
Дизайнер оправдалась за скандал с олимпийской формой
15:16
С миллиардера Захарченко сняли обвинения
15:14
На МЦК введен особый режим работы
15:08
Олимпийскую чемпионку Зайцеву пожизненно дисквалифицировали
14:49
Найден элементарный способ улучшить память
14:45
Старинный декор новогоднего стола покажут в Москве
14:43
Совет на выходные
14:35
Младенец умер после укола в больнице под Москвой
14:33
Молодящаяся Казарновская утерла нос располневшей Стриженовой
14:30
Женившаяся на себе англичанка призналась в измене
14:28
Звезда "Дома-2" шокирована пьяным инцидентом с малолетним внуком
14:25
Олимпиада без России пройдет под прицелом ракет
14:24
Англичане внезапно признали Крым российским
14:21
Рублевским детям запретили болеть
14:15
Роскошная жизнь погибшей на свидании в Турции юной россиянки
14:07
Под Москвой найден обглоданный труп женщины
13:58
Найдена связь брака и слабоумия
13:54
Купейные билеты стали стоить дешевле плацкарта
13:44
Окровавленный мужчина в трусах ворвался в поликлинику
13:32
Как бороться с пищевой зависимостью
13:31
Пугачевой запретили делать пластические операции
13:22
Как суперлуние влияет на человека
13:17
Посетителям блинной предложили "Собчак-бургер" с кониной
13:05
В школе на юго-западе Москвы девочку ударили бутылкой по голове
12:56
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
12:52
Украинец задушил подругу из-за раздражавших СМС
12:47
Вдова Марьянова объявила о важной дате
12:36
США заставляют ЕС отказаться от российского газа
12:23
Она брала $500 за ночь: друг о погибшей в Турции россиянке
12:06
Цымбалюк-Романовская показала "нежный цветок" в постели
11:59
Предателя Родченкова спасли после попытки самоубийства
11:54
Бузова рвется на "Евровидение"
11:49
Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Стамбуле
11:24
На Москву надвигается шторм
11:07
В скандал с миллиардами Захарченко втянули "Газпром"
11:06
В Таиланде россиянин чудом спасся от взбесившегося слона
11:04
Особенная дочь Бондарчука повзрослела и вызвала восторг
11:02
В ожидании Нового года Сеть "сохнет" по "Стекловате" (видео)
10:54
Князя Владимира объявили "врагом народа"
10:39
Мертвый пациент два дня пролежал в больнице под лестницей
10:30
Солярии признали смертельно опасными
10:20
Прославленные спортсмены показали класс на ВДНХ
10:13
Подробности загадочной смерти юной россиянки в Турции
09:58
Ученые нашли способ на 30% улучшить память
09:52
На юго-востоке Москвы грабители отобрали у таксиста машину
09:41
Принц Гарри с невестой-мулаткой выбрали дату свадьбы
09:36
Когда закончится российский PR
09:32
Женщина "родила" раковую опухоль в туалете
09:23
Пьяный мужчина избил москвича молотком
09:22
Запад нашел политический подтекст в жеребьевке ЧМ-2018
09:14
Главные события Москвы с 1 по 7 декабря
09:05
Татьяна Буланова о третьей свадьбе
08:59
Под Москвой электричка насмерть сбила подростка
08:53
Ужасные последствия корейского удара по Вашингтону
08:50
Какой напиток поможет стать секс-гигантом
08:24
Госдеп раскрыл "коварный план" Кремля
08:22
За сколько Родченков предал Россию
08:20
На мусорном заводе под Красноярском нашли расчлененные тела
07:55
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря
00:01
Нагиев лишился работы из-за ушлой Бузовой
22:02
Обезглавленная Япония останется без императора-миротворца
21:58
В Британии на рождественской ярмарке прогремел взрыв
21:58
Юная россиянка умерла на свидании в Стамбуле
21:51
Хорошо ли Вы знаете фильмы Эльдара Рязанова
21:41
Когда москвичи увидят последнее в году суперлуние
21:37
Мария Кожевникова опозорилась как Виталий Мутко с "фром май харт"
21:12
Любовный гороскоп на декабрь 2017 года
21:06
Друг о последней работе Хворостовского
21:04
Оголившаяся Анна Седокова поразила видом
20:58
Банк "Возрождение" отчитался о 2,7 миллиарда чистой прибыли
20:34
Безумные регионы: волгоградец расстрелял собственные ноги
20:22
Скромность сына Кейт Миддлтон довела до слез
19:31
На съемках "Реальных пацанов" оператор получил жуткие травмы
19:23
Недовольная москвичка обвинила любовника в насилии
19:08
Легендарная российская летчица умерла в возрасте 86 лет
19:05
Россия защитит Крым от провокаций Порошенко
18:48
Двухголовый поросенок с 8 ногами ужаснул народ (видео)
18:44
Прохожий укусил москвича за нос
18:25
Украина убила всеми любимый сериал "Сваты"
18:06
После возвращения на Первый канал Бузова накинулась на Шаляпина
17:57
Киев подсчитал убытки от разрыва с Россией
17:14
Как выяснить намерения мужчины
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовскую парализовало из-за Джигарханяна
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
Нагиев лишился работы из-за ушлой Бузовой
Стало известно о связи Бузовой и Лепса
Малахов с женой отдадут сына другой женщине
Убитая враньем Казаченко жена сделала важное заявление
Политика

Фальсификатора Порошенко щелкнули по носу

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Str
Президент Украины Петр Порошенко не знает историю и при этом пытается ее фальсифицировать. Об этом заявил главный научный сотрудник института российской истории РАН Владимир Лавров.

Продолжение: Украинская разведка опозорилась из-за коррупции
прочитано 1042 раза

По словам украинского лидера, знаменитый свод законов Древней Руси "Русская правда" не имеет никакого отношения к России. "На слова президента Порошенко нужно ответить, что во времена Ярослава Мудрого, "Русской правды" не существовало Украины или Малороссии", – цитирует историка RT.

ПО ТЕМЕ

Порошенко поймали на очередной провокации с Анной Ярославной

Киев объявил Пушкина украинцем

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Эксперт отметил, что князь Ярослав Мудрый, во времена которого был создан древнейший список "Русской правды" (XI век), является общим предком России и Украины. При этом в то время названия "Украина" не было. "Наша страна называлась Русью, Россией или Русской землей. Мы были единым народом", – сказал историк.

Малороссия образовалась позднее, уже во времена феодальной раздробленности. Тогда начало свой подъем Великое княжество Литовское. Воспользовавшись царившей на Руси неразберихой, оно захватило шесть западнорусских княжеств, в том числе Киевское.

В XVI веке Польша и Литва объединились в крупное государство Речь Посполитая, юго-восточную часть которой и составляли земли нынешней Незалежной вместе с Киевом. "Вот так образовалась Украина или Малороссия. Президент Порошенко фальсифицирует историю, я думаю, он ее не знает", – подчеркнул историк.


К сожалению, отрицание всего русского стало привычным явлением в политике нынешних украинских властей.

Напомним, ранее на торжествах по случаю Дня работника прокуратуры Порошенко затронул тему "Русской правды". Он назвал ее "одним из древнейших документов правосудия на Украине", который якобы не имеет никакого отношения к России. При этом совсем недавно президент Незалежной пытался "украинизировать" дочь Ярослава Мудрого – княгиню Анну Ярославну.

"Русская правда" – древнейший сборник правовых норм Киевской Руси, первый ее список датируется 1016 годом. Первооткрывателем свода законов является русский историк XVIII века Василий Татищев.

Автор: Иван Поляков1 декабря 2017, 18:04

Политика

Украину ждет череда новых Майданов
Германия встала на сторону Путина
Госдума закроет двери для американской прессы
Керченский мост вызвал у украинцев приступ зависти

Шоу-бизнес

Бывший муж Михалковой показал фото с другой женщиной
Окружение заговорило о вероятном раке у Табакова
Звезда "Дома-2" шокирована пьяным инцидентом с малолетним внуком
Пугачевой запретили делать пластические операции

Проишествия

Украинец задушил подругу из-за раздражавших СМС
Подробности загадочной смерти юной россиянки в Турции
Недовольная москвичка обвинила любовника в насилии
Двухголовый поросенок с 8 ногами ужаснул народ (видео)

Lifestyle

Хорошо ли Вы знаете фильмы Эльдара Рязанова
Украина убила всеми любимый сериал "Сваты"
Пять книг для холодных вечеров
Равшана Куркова три месяца проплакала из-за "Жестокого мира мужчин"
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовскую парализовало из-за Джигарханяна

Женщина почти ничего не понимала
Шоу-бизнес

Нагиев лишился работы из-за ушлой Бузовой

Звезда "Дома-2" подсидела ведущего
Шоу-бизнес

Пугачевой запретили делать пластические операции

Эксперт оценил внешность 68-летней артистки
Шоу-бизнес

Бывший муж Михалковой показал фото с другой женщиной

Подписчики пришли в ярость

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на декабрь 2017 года
Совет на выходные
Любовный гороскоп на декабрь 2017 года
Табаков пришел к окончательной фазе жизни

Фоторепортажи

Волкова в храме сразила наповал своим платьем с декольте до пупа
Молодящаяся Казарновская утерла нос располневшей Стриженовой
Прославленные спортсмены показали класс на ВДНХ
Юная иранка обезобразила себя ради Джоли

Спорт

Олимпиада без России пройдет под прицелом ракет
Предателя Родченкова спасли после попытки самоубийства
Запад нашел политический подтекст в жеребьевке ЧМ-2018
"Такое убожество": в Сети высмеяли новую форму сборной России

Регионы

Мертвый пациент два дня пролежал в больнице под лестницей
В крови "пьяного" мальчика опять нашли алкоголь
Пьяные зайцы избили кондуктора троллейбуса (видео)
Футболиста "Зенита" жестоко избили из-за места на парковке
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru