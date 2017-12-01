Фальсификатора Порошенко щелкнули по носу

Президент Украины Петр Порошенко не знает историю и при этом пытается ее фальсифицировать. Об этом заявил главный научный сотрудник института российской истории РАН Владимир Лавров.

По словам украинского лидера, знаменитый свод законов Древней Руси "Русская правда" не имеет никакого отношения к России. "На слова президента Порошенко нужно ответить, что во времена Ярослава Мудрого, "Русской правды" не существовало Украины или Малороссии", – цитирует историка RT.

Эксперт отметил, что князь Ярослав Мудрый, во времена которого был создан древнейший список "Русской правды" (XI век), является общим предком России и Украины. При этом в то время названия "Украина" не было. "Наша страна называлась Русью, Россией или Русской землей. Мы были единым народом", – сказал историк.

Малороссия образовалась позднее, уже во времена феодальной раздробленности. Тогда начало свой подъем Великое княжество Литовское. Воспользовавшись царившей на Руси неразберихой, оно захватило шесть западнорусских княжеств, в том числе Киевское.

В XVI веке Польша и Литва объединились в крупное государство Речь Посполитая, юго-восточную часть которой и составляли земли нынешней Незалежной вместе с Киевом. "Вот так образовалась Украина или Малороссия. Президент Порошенко фальсифицирует историю, я думаю, он ее не знает", – подчеркнул историк.

Порошенко: "Свод законов Киевской Руси "Русская правда" не имеет отношения к России".



Понятно. Правда на самом деле была украинской, но переименована во время русификации и вкрадена до Москви. — Голос Мордора (@spacelordrock) 1 декабря 2017 г.

К сожалению, отрицание всего русского стало привычным явлением в политике нынешних украинских властей.

Напомним, ранее на торжествах по случаю Дня работника прокуратуры Порошенко затронул тему "Русской правды". Он назвал ее "одним из древнейших документов правосудия на Украине", который якобы не имеет никакого отношения к России. При этом совсем недавно президент Незалежной пытался "украинизировать" дочь Ярослава Мудрого – княгиню Анну Ярославну.

"Русская правда" – древнейший сборник правовых норм Киевской Руси, первый ее список датируется 1016 годом. Первооткрывателем свода законов является русский историк XVIII века Василий Татищев.

