ВСУ предотвратили захват Киева ополченцами

Проект "Новороссия", в рамках которого действовали добровольцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, включал в себя весь юго-восток Украины, от Одесской до Харьковской областей. Планировался и поход на Киев. Но, по версии командира батальона "Донбасс", планам "сепаратистов" помешала доблестная украинская армия.

Летопись Вооруженных сил Украины (ВСУ), героически обстреливающих мирные кварталы Донецка, пополнилась новыми страницами. Оказывается, "слабая и разрозненная" на тот момент украинская армия предотвратила захват обширных территорий страны.

Командир батальона "Донбасс" ВСУ Вячеслав Власенко заявил, что ополченцы в 2014 году не намерены были ограничиваться провозглашением Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Они планировали создать государство Новороссия из восьми областей Украины.

"Столица Новороссии должна была быть в Харькове. Но этого не допустили. Хотя в тех областях велась длительная подготовка, завозились оружие, "титушки", велась психологическая и идеологическая подготовка к захвату этих областей", – сообщил комбат в интервью порталу "Апостроф".

В состав нового государства, по информации Власенко, должны были войти Одесская и Харьковская области. А на втором этапе ополченцы предполагали форсировать Днепр и захватить Киев. "Нам, с нашей слабой армией — разрозненной, малоуправляемой – удалось это остановить", – скромно признал комбат.

Напомним, в мае 2014 года бывший глава Донецкой области Павел Губарев заявлял: к ДНР и ЛНР в составе Новороссии смогут присоединиться Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Херсонская области Украины. Однако через год председатель парламента Новороссии Олег Царев заявил, что проект временно закрыт.

Комбат Власенко объяснил журналистам и то, почему ВСУ не стали развивать свой успех и не дошли до российской границы. "2014 год – это хаос. Майдан, потом начало боевых действий на востоке Украины... Войска – частично управляемые. Много ли можно было сделать в той ситуации? Тем более, что наши войска на тот момент находились в очень плачевном состоянии", - отметил комбат.