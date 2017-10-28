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Общество

Украинская армия разлагается из-за алкоголизма и болезней

Фото: GLOBAL LOOK press\Sergii Kharchenko
Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) бьет тревогу. Войска несут колоссальные небоевые потери из-за различных заболеваний и употребления спиртных напитков.
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О критическом положении заговорил министр обороны Украины Степан Полторак. "Небоевые потери, к сожалению, еще есть", – вынужден был признать он.

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По словам руководителя ведомства, причины многочисленных смертей абсолютно разные. "Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает, от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки", – заявил высокопоставленный военный.

Министр уточнил, что по каждому случаю проводится расследование. Руководство министерства обороны принимает все возможные меры, чтобы подобные ситуации не возникали, передает телеканал "112 Украина". В мае 2017 года был издан специальный указ по борьбе с употреблением алкоголя в рядах ВСУ, но, судя по всему, должного эффекта это не произвело.

Напомним, об огромных небоевых потерях украинской армии рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос. Он заявил, что в 2014 году было зафиксировано порядка десяти тысяч смертей из-за нарушения военного устава и халатного отношения к службе.

Важно отметить, что пьяные украинские военные регулярно попадают в центр скандала. Например, в сентябре 2017 года двух офицеров уличили в пьянстве во время охраны объекта особой важности – склада с ракетами.

Автор: Евгений Мышко28 октября 2017, 15:18

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