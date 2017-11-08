Почему Украина идет на отчаянные меры в отношениях с Россией

Разрыв дипломатических отношений с нашей страной объяснил депутат Рады Иван Винник. По его мнению, другого выхода у Украины нет.

Как отметил политик, задача поправки в законопроект о реинтеграции Донбасса – напомнить органам исполнительной власти, что Россию нельзя признавать "страной-агрессором" и одновременно сохранять с ней дипотношения. При этом он подчеркнул, что разрыв является прерогативой исполнительной власти.

Винник добавил, что отношения между странами и так практически разорваны, передает "Коммерсантъ". Политик отметил, что к законопроекту подано 653 поправки, сообщает РБК. По словам депутата, текст документа необходимо еще подготовить ко второму чтению в Раде.

В случае одобрения инициативы подписать соответствующий указ должен будет президент страны Петр Порошенко. После этого российские дипломатические учреждения на Украине и украинские в России будут закрыты.

Винник не смог сказать, сколько украинских депутатов поддержат разрыв отношений между Киевом и Москвой. Он добавил, что поправка в законопроект о реинтеграции Донбасса – "не самая жесткая". Политик сообщил, что есть предложения об экспроприации российской собственности на Украине.

Вместе с тем известно, что разрыв между странами не входит в планы администрации украинского президента, поскольку это может нанести ущерб переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе. Их ведут спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер и представитель президента России Владислав Сурков.