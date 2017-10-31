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Политика

Москва резко ответила на антироссийский выпад Вашингтона

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Формат миротворческой миссии ООН в Донбассе, о котором заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, является фактической оккупацией. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями европейских бизнес-кругов.
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"Он заявил, что нужно, чтоб миротворцы оккупировали весь Донбасс и взяли его в кольцо, – он другое слово употребил, но смысл таков", – высказался Лавров о позиции Волкера. И только потом, продолжил министр цитировать американского дипломата, Вашингтон поддержит Киев в реализации амнистии, придании особого статуса Донбассу и проведении местных выборов.

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Но как только оккупационные силы появятся на территории региона и займут его, президент Украины Петр Порошенко не сделает ничего из того, что предусмотрено минскими соглашениями, высказал свою точку зрения глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр также подверг резкой критике высказывания спецпредставителя Госдепартамента США по Украине о недопущении на переговоры по будущему Донбасса представителей Донецкой и Луганской народных республик. "Он сказал, что это дело Европы, Украины и России... Если это считают адекватным, я глубоко сожалею об этом", – посетовал Лавров. В целом, с сожалением отметил глава российского МИДа, заявления Волкера полностью противоречат букве минских соглашений.

Напомним, с инициативой разместить миротворческий контингент в регионе выступил в начале сентября президент России Владимир Путин. Глава государства предложил расположить его вдоль линии соприкосновения отрядов самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик и украинских вооруженных сил.


Но разумные предложения Москвы Киев вновь не устроили. Украинская сторона, чувствуя безоговорочную поддержку со стороны кураторов из США, продолжает вести себя откровенно нагло и вызывающе, пытаясь диктовать свои правила игры. В Киеве заявили, что миротворцы должны размещаться на границе России и Украины. Кроме того, в руководстве Незалежной выступили против присутствия в составе контингента ООН российских представителей.

В Москве, естественно, с такой вольной и беспардонной трактовкой миротворческой миссии согласиться не могут. Однако Киев как одержимый продолжает настаивать на своем видении урегулирования конфликта. Более того, президент Петр Порошенко в такой ситуации считает приемлемым сыпать откровенными угрозами и опускаться до прямого шантажа, заявляя, что Киев подаст в суд в случае, если Москва не примет его трактовку миротворческой миссии. Понятно, что при такой неконструктивной позиции прогресса в Донбассе достичь будет трудно.

Автор: Иван Поляков31 октября 2017, 13:45

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