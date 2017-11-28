Меркель в ужасе после нападения мужчины с ножом

Ангела Меркель в ужасе. Канцлера Германии напугал инцидент в Альтене, где местный житель напал с ножом на бургомистра.

Причиной нападения, как предположило следствие, стало чрезмерно либеральное отношение Андреаса Хольштейна к беженцам. Бургомистр с радостью принимает мигрантов, что коренных жителей Альтены совсем не радует.

Канцлер Германии, получив известие об инциденте, пришла в ужас. О реакции Ангелы Меркель рассказал в Twitter представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"Канцлер Меркель: Нападение с ножом на бургомистра Андреаса Хольштейна привело меня в ужас. И я испытываю огромное облегчение, что он снова может быть со своей семьей. Спасибо тем, кто помог ему", – процитировал канцлера Зайберт.

Kanzlerin #Merkel: „Ich bin entsetzt über den Messerangriff auf Bürgermeister Andreas Hollstein - und sehr erleichtert, dass er schon wieder bei seiner Familie sein kann. Dank auch an die, die ihm geholfen haben.“ #Altena — Steffen Seibert (@RegSprecher) 28 ноября 2017 г.

Хольштейн стоял в очереди за шаурмой. Как сообщает Die Welt, местный житель – предположительно, в состоянии алкогольного опьянения – поинтересовался у бургомистра, в самом ли деле перед ним мэр города. Хольштейн ответил утвердительно, и тогда мужчина вонзил ему в горло нож.

По словам очевидцев, нападавший выкрикивал в адрес политика оскорбления. В полиции решили, что эта акция стала выражением недовольства политикой мэра в отношении беженцев: город принимает мигрантов больше, чем положено по договоренности с правительством.

Имя преступника не сообщается. Известно лишь, что это 56-летний гражданин Германии. Андреас Хольштейн был срочно госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Сотрудник заведения, который пытался прийти на помощь бургомистру, получил ранение.