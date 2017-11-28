Меркель в ужасе после нападения мужчины с ножом
Причиной нападения, как предположило следствие, стало чрезмерно либеральное отношение Андреаса Хольштейна к беженцам. Бургомистр с радостью принимает мигрантов, что коренных жителей Альтены совсем не радует.
Канцлер Германии, получив известие об инциденте, пришла в ужас. О реакции Ангелы Меркель рассказал в Twitter представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
"Канцлер Меркель: Нападение с ножом на бургомистра Андреаса Хольштейна привело меня в ужас. И я испытываю огромное облегчение, что он снова может быть со своей семьей. Спасибо тем, кто помог ему", – процитировал канцлера Зайберт.
Kanzlerin #Merkel: „Ich bin entsetzt über den Messerangriff auf Bürgermeister Andreas Hollstein - und sehr erleichtert, dass er schon wieder bei seiner Familie sein kann. Dank auch an die, die ihm geholfen haben.“ #Altena— Steffen Seibert (@RegSprecher) 28 ноября 2017 г.
Хольштейн стоял в очереди за шаурмой. Как сообщает Die Welt, местный житель – предположительно, в состоянии алкогольного опьянения – поинтересовался у бургомистра, в самом ли деле перед ним мэр города. Хольштейн ответил утвердительно, и тогда мужчина вонзил ему в горло нож.
По словам очевидцев, нападавший выкрикивал в адрес политика оскорбления. В полиции решили, что эта акция стала выражением недовольства политикой мэра в отношении беженцев: город принимает мигрантов больше, чем положено по договоренности с правительством.
Имя преступника не сообщается. Известно лишь, что это 56-летний гражданин Германии. Андреас Хольштейн был срочно госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Сотрудник заведения, который пытался прийти на помощь бургомистру, получил ранение.
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