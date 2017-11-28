Меркель остались считаные дни

Политическая карьера канцлера ФРГ Ангелы Меркель подходит к концу. Всему виной неубедительный результат на парламентских выборах и неспособность сформировать новое правительство.

Согласно Конституции ФРГ, правительство формируется после выборов в парламент прошедшими в него политическими силами. Однако переговоры о новом кабинете министров с Ангелой Меркель во главе зашли в предсказуемый тупик.

"Даже если ей все-таки удастся сформировать свое четвертое правительство, оно не продержится долго, и на новые выборы ее партия пойдет уже с другим лидером", – пишет газета "Взгляд". Издание отмечает, что подобрать нового кандидата на роль главы германского правительства будет сложно, поскольку в современной Европе все меньше фигур, имеющих сопоставимое с канцлером ФРГ политическое влияние.

Да и в целом с уровнем элит в Старом Свете серьезные проблемы. Ушли крупные государственники, такие как Гельмут Коль, Франсуа Миттеран и другие, а современное поколение европейских политиков смотрится на их фоне достаточно тускло.

Меркель, отмечает газета, была неформальным вождем Европейского союза. Однако даже на Западе, судя по публикациям в тамошней прессе, разуверились в ее способности контролировать ситуацию.

По германским законам, в случае провала переговоров по формированию правительства канцлер должен оставить пост. С момента выборов прошло более двух месяцев. Все это время Меркель пыталась договориться с прошедшими в бундестаг политическими силами. Не удалось. И ждать чуда не стоит: если бы канцлер была способна сформировать новый кабмин, то уже бы сделала это. А раз результата до сих пор нет, ожидать его бессмысленно.

Напомним, в конце сентября в ФРГ состоялись выборы в бундестаг. Возглавляемый нынешним канцлером Ангелой Меркель партийный альянс ХДС/ХСС получил 33% голосов, заняв 220 мест в парламенте страны. На втором месте оказался основной оппонент главы германского правительства – лидер Социал-демократической партии (СДПГ) Мартин Шульц: возглавляемая им политическая сила получила 20,5% голосов.

Сюрпризом стало рекордно малое количество голосов, поданных за возглавляемых Меркель христианских демократов. 33% – их худший результат за все время с момента окончания Второй мировой войны.