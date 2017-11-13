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Политика

Савченко довели до бешенства в прямом эфире

Надежда Савченко. Фото: GLOBAL LOOK press
Разгневанная Надежда Савченко обрушилась с критикой на украинских политологов и журналистов. Депутата Верховной рады вывели из себя вопросы ведущего на телеканале "112 Украина". Нардепа особенно возмутило то, что ей приписывают пророссийскую позицию.

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Савченко обзывают "кто и как угодно". Очередным оскорблением нардеп сочла фразу политолога Алексея Голобуцкого, заявившего, что у народного депутата пророссийская роль в украинской политике.

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Надежда Викторовна Савченко

Надежда Викторовна Савченко депутат Верховной рады Украины

"Меня сейчас обозвали, как только угодно. Какая-то медийная игра, какая-то медийная личность... В первую очередь научитесь смотреть на человека как на человека", – возмутилась депутат.

Надежда Савченко посоветовала политологу наклеивать подобные ярлыки "себе на голову". "Он меня считает пророссийской? Вы в своем уме? Я украинка – этого достаточно. Пророссийская, проевропейская – такие лейблы и клейма будете вешать себе на голову", – заявила нардеп. По словам Савченко, она придерживается "украиноцентристской" позиции.

Однако ведущий программы не оставлял Надежду в покое и окончательно вывел из себя вопросом об имидже и нарядах. По ее мнению, эфирное время передачи "В осаде" журналист должен был потратить на более важные темы. У самой же Савченко "больше работы по пленным, чем по одежде".

Украинские СМИ периодически поднимают тему нарядов Надежды Савченко. Нардеп и сама провоцирует прессу: в прошлом году она заявилась в парламент босиком, а пару месяцев назад шокировала журналистов "монашеским платьем".

А в этом эфире нардеп призналась, что стилиста у нее нет. "Шапку мне подарил казак из Хортицы. Пошил собственноручно и подарил. На пальто – плюш, и это украинская одежда. Я одеваюсь так, как мне удобно. Я знаю, что бы я ни надела, всегда будет резонанс", – заключила депутат. И не преминула заметить: те, кто пишут нелицеприятные вещи на этот счет в соцсетях, плохо знают украинскую стилистику, украинский национальный костюм, и это печально.

Как писали Dni.Ru, недавно гости, праздновавшие 50-летие украинского журналиста Дмитрия Гордона, сняли дикие танцы, которые устроила Надежда Савченко под хит Верки Сердючки "Я иду такая вся..." Некоторые выразили уверенность, что так отплясывать можно только под воздействием горячительных напитков.

Автор: Андрей Евлампиев13 ноября 2017, 11:29
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Как становилась женщиной Надежда Савченко

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