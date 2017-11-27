Киев закатил истерику Совету Европы из-за России

Совет Европы (СЕ) рассматривает возможность отмены антироссийских санкций, введенных из-за сложных отношений Москвы и Киева. Однако власти Украины резко выступили против этого решения.

Генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд рассказал в интервью Financial Times, что выход России из организации поставит под удар жителей страны, лишив их возможности защищать свои права в суде в Страсбурге. Кроме того, этот шаг отбросит Европу назад, считает он.

Однако Украина и ее сторонники выразили недовольство мнением Турбьерна. По их мнению, нормализация отношений России и СЕ дискредитирует последний, передает Eg.ru.

По словам одного из представителей Киева, есть риск, что Москва станет шантажировать организацию, что в итоге вызовет отмену санкций со стороны Евросоюза. На Украине уверены, что это действие "станет первой дырой в стене" ЕС.

Напомним, в январе текущего года стало известно, что российская делегация не будет обращаться в Парламентскую ассамблею СЕ за подтверждением своих полномочий. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров уведомил генсека организации Турбьерна Ягланда о заморозке уплаты взноса за 2017 год до восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ, которых Москва была лишена после возвращения Крыма в свой состав.