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Политика

Запад упрекнули за сюсюканье с Украиной

Герхард Шредер. Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер убежден, что украинское правительство ведет войну против Донбасса. Политик раскритиковал действия Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик и упрекнул Запад за поддержку руководства Незалежной.
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"Я против санкционной политики", – сказал Шредер в интервью немецкой газете Die Zeit. Он посетовал, что когда на линии соприкосновения отрядов украинских вооруженных сил и ополченцев действительно наблюдается прогресс в деле отвода тяжелого вооружения, Запад говорит не об облегчении, а о продлении и ужесточении санкционного режима.

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США и Евросоюз, уверен бывший канцлер Германии, оказывают недостаточное воздействие на власти Украины. "Кто оказывает давление на Киев? Киев слишком мало делает", – сказал Шредер, отметив, что Незалежная ведет войну против Донбасса, отрезает его от энергоснабжения.

Политик также назвал мифом распространенное в западных политических кругах убеждение об агрессивной внешней политике России. "Предположения о том, что у русских есть планы на Балтику или даже Польшу – абсурдны", – добавил экс-канцлер ФРГ.

Украина не просто ведет войну с Донбассом, но и, кажется, делает все возможное, чтобы она длилась как можно дольше. Так, в стенах Верховной рады продолжается обсуждение скандального законопроекта о реинтеграции Донбасса. Ранее он был принят парламентариями в первом чтении.


Нормативно-правовой акт содержит пункт о признании России "страной-агрессором" и об отказе от приоритета минских соглашений в урегулировании ситуации в регионе. Неподконтрольный Киеву Донбасс называется "временно оккупированной территорией". О том, что украинские власти настроены на эскалацию ситуации, говорит также пункт о расширении полномочий президента: глава государства в проекте закона наделен полномочиями использовать силовые органы в регионе и вводить военное положение.

Подавляющее большинство экспертов полагают, что принятие документа в его нынешнем виде приведет не к урегулированию, а лишь к ухудшению ситуации, вновь поставит Донбасс на грань полномасштабных боевых действий.

Автор: Иван Поляков15 ноября 2017, 18:45

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