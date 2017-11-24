Лукашенко пожаловался на болтливого Порошенко
Украинский журналист Павел Шаройко был задержан комитетом госбезопасности (КГБ) Белоруссии на прошлой неделе. В Минске его обвиняют в шпионаже. По словам Лукашенко, он обсудил ситуацию с лидером Незалежной. Главы государств в итоге договорились не предавать дело огласке.
Однако украинская сторона нарушила это условие, посетовал белорусский лидер. "Они подняли гвалт, все было выплеснуто в средства массовой информации… Не знаю, зачем нужен был этот скандал", – цитирует Лукашенко белорусское агентство "Белта".
Шаройко обвиняется в Белоруссии в шпионаже и создании агентурной сети. По этому делу был объявлен персоной нон грата сотрудник украинского посольства в Минске Игорь Скворцов. В ответ Киев выслал из страны белорусского дипломата.
Задержанный украинский журналист между тем признался, что Скворцов осуществлял координацию разведывательной деятельности и действовал под прикрытием должности советника посольства Незалежной в Белоруссии.
Шпионский скандал разгорелся на фоне продолжающегося ухудшения двусторонних отношений. Свидетельством этому стало недавнее голосование в ООН по проекту антироссийской резолюции Киева о ситуации с правами человека в Крыму.
Поддержали проект резолюции США, европейские страны и их союзники. Отказались принимать документ Россия, Китай, Сербия, Казахстан, Иран и ряд других стран. Среди них была и Белоруссия. В Киеве такой шаг назвали "ножом в спину".
Несмотря на то что Белоруссия и Украина регулярно обмениваются заявлениями о дружбе и братстве, в реальности отношения между двумя странами далеко не так безоблачны. Протестное голосование делегации из Минска против проекта резолюции Порошенко вряд ли состоялось без ведома президента Белоруссии Александра Лукашенко. А посему такой шаг вполне можно расценивать как его демонстративный выпад в адрес украинского коллеги.
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