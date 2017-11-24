Лукашенко пожаловался на болтливого Порошенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как обсуждал шпионский скандал со своим украинским коллегой Петром Порошенко. По словам белорусского лидера, стороны договорились не предавать огласке дело журналиста Павла Шаройко, однако в Киеве обещания не сдержали.

Украинский журналист Павел Шаройко был задержан комитетом госбезопасности (КГБ) Белоруссии на прошлой неделе. В Минске его обвиняют в шпионаже. По словам Лукашенко, он обсудил ситуацию с лидером Незалежной. Главы государств в итоге договорились не предавать дело огласке.

Однако украинская сторона нарушила это условие, посетовал белорусский лидер. "Они подняли гвалт, все было выплеснуто в средства массовой информации… Не знаю, зачем нужен был этот скандал", – цитирует Лукашенко белорусское агентство "Белта".

Шаройко обвиняется в Белоруссии в шпионаже и создании агентурной сети. По этому делу был объявлен персоной нон грата сотрудник украинского посольства в Минске Игорь Скворцов. В ответ Киев выслал из страны белорусского дипломата.

Задержанный украинский журналист между тем признался, что Скворцов осуществлял координацию разведывательной деятельности и действовал под прикрытием должности советника посольства Незалежной в Белоруссии.

Шпионский скандал разгорелся на фоне продолжающегося ухудшения двусторонних отношений. Свидетельством этому стало недавнее голосование в ООН по проекту антироссийской резолюции Киева о ситуации с правами человека в Крыму.

Поддержали проект резолюции США, европейские страны и их союзники. Отказались принимать документ Россия, Китай, Сербия, Казахстан, Иран и ряд других стран. Среди них была и Белоруссия. В Киеве такой шаг назвали "ножом в спину".





Несмотря на то что Белоруссия и Украина регулярно обмениваются заявлениями о дружбе и братстве, в реальности отношения между двумя странами далеко не так безоблачны. Протестное голосование делегации из Минска против проекта резолюции Порошенко вряд ли состоялось без ведома президента Белоруссии Александра Лукашенко. А посему такой шаг вполне можно расценивать как его демонстративный выпад в адрес украинского коллеги.

