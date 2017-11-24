Раненая Меркель поплатилась за нападки на Путина

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
Венчанием с Галкиным Пугачева гасит грязный гей-скандал
На Меньшову накинулись из-за Ахеджаковой
Ольга Бузова получила работу на Первом канале
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
партнеры
Пятница 24 ноября
Лента новостей
18:46
На юго-западе Москвы случилась массовая авария
18:19
Тарасова подняли на смех за нелепый вид
18:17
Частный авиаклуб в Кубинке подозревают в незаконной коммерческой деятельности
18:15
В жилом доме в Мурманске прогремел взрыв
17:52
Мощный взрыв в мечети на Синае попал на видео
17:48
Совет на выходные
17:37
Жуткое приложение вызывает кровотечение у детей
17:28
Россию лишили первого места в зачете Олимпиады в Сочи
17:02
Безумные регионы: 4-летнего пырнули ножом в живот
16:33
В России успешно испытали новую противоракету
16:26
В Петербурге умер известный журналист
16:06
В центре Москвы водитель иномарки наехал на пешеходов
15:51
Министру энергетики стало смешно от цен на бензин
15:25
В Москве мужчину задержали за кражу 13 тонн сена
15:21
Цены на новогодние авиаперелеты упали в два раза
15:16
Пьяный мужчина три часа пытался выйти из подъезда (видео)
15:11
В смертях Хворостовского и Марьянова обнаружилась страшная связь
15:06
Особенному сыну Бледанс сделали операцию в Германии
14:58
Писателей наградят за самые ужасное описание секса
14:57
При взрыве в Египте погибли 50 человек
14:49
Зять Ельцина лишился работы
14:42
Меланья Трамп порадовала американцев нарядом юной студентки
14:38
Россиянин изнасиловал своих падчериц
14:29
Беременная Захарова: Я настроена на семейную жизнь
14:28
У россиян новые проблемы с алкоголем
14:24
Врачей винят в смерти двухлетнего ребенка
14:21
Подробности шикарной свадьбы Кузина и Артемовой из "Дома-2"
14:18
Дмитрий Ананьев о ситуации на банковском рынке и планах на будущее
14:06
Житель Подмосковья до полусмерти избил жену
14:04
Архангельская школьница рассказала о скандальном секс-видео
13:55
Россиянам разрешат неофициальное использование герба
13:51
Пьяный школьник обматерил по-русски и избил полицейского в Риге
13:28
В центре Москвы мужчина отобрал у школьника 500 рублей
13:21
Найдена неожиданная польза спорта
13:17
Демидовой досталось за сноба Серебренникова
13:17
Правило пяти свиданий
13:07
Восстание русофоба Зеленского против Украины произвело фурор
13:07
Россиянин несколько месяцев тайком оплевывал машину соседа (видео)
13:07
Истерички используют мужчин
12:39
Телефонных террористов заблокируют без суда
12:38
Малахов расщедрился на квартиру для Борисовой
12:32
Писториусу вдвое увеличили срок за убийство невесты
12:16
Налог на отдых на российских курортах оказался самым низким в Европе
12:16
Хворостовский оставил миллионы долларов
12:10
Открылась правда о семье пожалевшего солдат вермахта школьника
11:55
Россиянину пересадили палец ноги на кисть
11:48
В центре Москвы пьяный пациент напал на скорую помощь
11:36
Москвич продал чужую квартиру за 56 миллионов
11:27
Госдума приняла трехлетний бюджет роста
11:15
Чиповская "выхолощена" из-за смерти ребенка
11:12
Трамп приготовил россиянам подлость
10:51
Родные Фриске сделали важное открытие
10:49
В Сеть попало секс-видео архангельских школьников
10:48
В Москве в ТЦ "Мега" произошло обрушение
10:32
Названы любимые автомобили россиян
10:25
Петербуржец "заплатил" за кутеж с путанами 1,5 миллиона
10:24
В Москве на фиолетовой ветке метро встали поезда
10:16
"Единая Россия" налаживает обратную связь
09:59
Беременная россиянка метнула нож в баловавшегося сына
09:53
Российские ученые нашли лекарство от тяжелого псориаза
09:51
У российской певицы сын умер от рака
09:46
В центре Москвы мужчина с ножом напал на прохожего
09:20
В России ограничат продажу алкоголя
09:20
Создано эффективное средство от облысения
09:04
Народ не узнал жену Андрея Аршавина
08:58
Короля Бельгии вынудили спать на полу в Киеве
08:42
Побег главы ЛНР Плотницкого в Россию попал на видео
08:39
Русофоб Зеленский накинулся на Киев из-за "Сватов"
08:27
Собчак сравнила шоу Соловьева с туалетом
08:19
Главные события Москвы с 24 по 30 ноября
08:11
Вдова поклялась в вечной любви Хворостовскому
07:59
В Москве из горящего дома спасли 18 человек
07:37
В Москве выбрали лучших магов и фокусников
21:57
В московском метро случилось ЧП
21:51
Наследники делят роскошную квартиру Хворостовского
21:39
Рак сочли болезнью грешников
21:35
Стала известна последняя воля умершего от рака актера Годовикова
21:22
Подруги уличили в воровстве красавчика из "Дома-2"
21:04
Как Сталин издевался над тихоней-женой
21:03
В Дагестане застрелили местного депутата
20:50
Разведенная Дайнеко ищет любовника на сайте знакомств
20:41
Пассажирка родила на станции МЦК
20:36
Селяне в России боятся голодной смерти
20:30
Кто наведет порядок в Луганске
20:17
Петруху из "Белого солнца пустыни" убила скрытая онкология
20:16
Московские рестораны занесли в Желтую Книгу
20:06
Маленькую дочь затравили после смерти Хворостовского
19:48
Ушлые прибалты хотят украсть славу Путина
19:30
Больной Джигарханян отрекся от сестры-предательницы
19:14
В Москве перекрыли Красную площадь
18:58
Огромная грудь Водонаевой спровоцировала скандал
18:39
Российский банк получил престижную международную награду
18:19
Сергей Лавров раскрыл умопомрачительные заработки Аллы Пугачевой
18:19
Умер Петруха из "Белого солнца пустыни"
17:55
Оргкомитет Премии "Время инноваций – 2017" продолжает принимать заявки
17:52
"Росатом" пригласил блогеров "понюхать рутений"
17:38
В Иваново дерево упало на женщину с ребенком (видео)
17:38
В Москве эвакуировали здание Минфина
17:10
Использованная порнозвезда возмущена поступком Панина и Костюшкина
17:08
Хохочущие подростки избили голого студента до потери сознания
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Джигарханяна отказали ноги
Душераздирающая исповедь вдовы Марьянова
Волочкова об эскорт-услугах: Благородные мужчины оказывают мне поддержку
Родные Фриске сделали важное открытие
Почему знаменитости умирают от рака
Наследники делят роскошную квартиру Хворостовского
Политика

Раненая Меркель поплатилась за нападки на Путина

Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press
Прошедшие в конце сентября выборы в бундестаг стали наглядным показателем кризиса доверия немцев по отношению к своему канцлеру Ангеле Меркель. Несмотря на то что возглавляемые главой германского правительства политические силы набрали больше всего голосов избирателей, победа оказалась неубедительной. А дальнейшие попытки формирования на этой основе нового кабинета министров и вовсе уперлись в непреодолимую стену из амбиций участников переговоров. Для России в этой ситуации открывается определенное окно возможностей, ведь запрос на улучшение отношений с Москвой в Германии по-прежнему высок.
прочитано 2038 раз

Мнимая победа

ПО ТЕМЕ

Путин выиграл у Меркель со счетом 5:2

Германия объявила охоту на Меркель

Путин дал шанс Меркель перед выборами

 Ангела Доротея Меркель

Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

Возглавляемый Меркель альянс ХДС/ХСС получил 33% голосов избирателей и 246 кресел в парламенте – худший результат партии за все время существования. На втором месте с результатом в 20,5% оказались социал-демократы во главе в Мартином Шульцем. Сюрпризом для многих стал триумф правой партии "Альтернатива для Германии", которая заручилась поддержкой 12,6% избирателей.

Согласно Конституции Германии, правительство должно формироваться по итогам выборов в парламент – бундестаг. Однако за прошедшие два месяца канцлер Ангела Меркель оказалась не в состоянии договориться о составе нового кабинета министров с представителями других политических сил. Многолетние партнеры ХДС/ХСС из числа социал-демократов в один момент хлопнули дверью и отказались вести переговоры, а с занявшей третье место правой "Альтернативой для Германии" канцлер ФРГ не хочет договариваться принципиально: видимо, боится за свою репутацию.

Меркель не позавидуешь, она попала в действительно сложную ситуацию. Каких-то глобальных договоренностей о составе нового кабмина не предвидится. В таком случае возглавляющей кабинет министров уже в течение 12 лет фрау канцлерин грозит отставка.

Фото: GLOBAL LOOK press/Sophia Kembowski

Компромиссная фигура

Германские элиты могут прийти к консенсусу и согласовать компромиссную фигуру на пост главы правительства. "Пока ситуацию будут затягивать, но если она будет носить кризисный характер, то попытаются сделать ставку на продвижение социал-демократов", – рассказал в беседе с корреспондентом Dni.Ru директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

Таким образом, вполне возможно, что пост главы кабмина займет лидер социал-демократов Мартиш Шульц. В отношении России он в целом поддерживает санкционную политику Запада. Но в то же время настаивает на более тесном сотрудничестве с Москвой. В любом случае, фактор прихода нового канцлера сам по себе дает надежду на переформатирование отношений двух стран.

Мартин Шульц. Фото: GLOBAL LOOK press/Maurizio Gambarini

Наладить диалог

Запрос на улучшение отношений между Москвой и Берлином уже давно назрел. При этом в Германии голоса в пользу этого звучат все громче. Отчасти неубедительный результат Меркель на парламентских выборах является следствием ее антироссийского внешнеполитического курса, который продолжает сопровождаться всевозможными нападками на нашу страну и обвинениями в ведении Кремлем "подрывной политики" в Европе.

Немцы от таких выкрутасов Меркель уже порядком устали и требуют восстановления отношений между двумя странами. Так, проведенный некоторое время назад авторитетной французской социологической компанией Ifop опрос показал, что в необходимости такого шага убеждены 87% граждан ФРГ.

Одним из самых активных сторонников налаживания связей между Россией и Германией является немецкий бизнес. Товарооборот между двумя странами по итогам 2016 года составил более 40 миллиардов долларов, а общий объем прямых накопленных инвестиций германских компаний в российскую экономику достиг 18 миллиардов. Как отметил президент России Владимир Путин, за прошлый год взаимная торговля между двумя странами выросла на 25%.

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

Думается, что  бизнес-элиты Германии будут только рады, если Меркель наконец-то покинет кресло канцлера. Вздохнут с облегчением и простые немцы.

Окно возможностей

По словам Павла Салина, пока внутриполитический кризис в Германии вряд ли способен повлиять на отношения официального Берлина с Москвой. "Но потенциально ситуация для России складывается благоприятно, поскольку Меркель в конфликте между Москвой и Вашингтоном заняла подчеркнуто антироссийскую позицию. В Москве от нее такого не ожидали", – отметил эксперт.

Для Кремля в ситуации внутриполитической неопределенности в Германии открывается определенное окно возможностей. "Однако конкретных действий со стороны Москвы ожидать пока не следует, чтобы не давать некоторым силам повод раскрутить истерию с "вмешательством России" еще и в Германии", – подчеркнул аналитик. России нужно ждать, уверен Салин.

Автор: Иван Поляков24 ноября 2017, 18:02

Политика

Раненая Меркель поплатилась за нападки на Путина
Лукашенко пожаловался на болтливого Порошенко
Стали известны реальные правители Украины
Путин нашел способ парализовать США

Шоу-бизнес

Хворостовского закопают рядом с любимым Шаляпиным
Диана Шурыгина о секс-видео со школьниками
В смертях Хворостовского и Марьянова обнаружилась страшная связь
Особенному сыну Бледанс сделали операцию в Германии

Проишествия

Пьяный школьник обматерил по-русски и избил полицейского в Риге
Руководство ЛНР сбежало после прихода "зеленых человечков"
Выпавшая из машины пьяная украинка уснула на асфальте
Пешеход избежал смерти дважды за десять секунд (видео)

Lifestyle

Восстание русофоба Зеленского против Украины произвело фурор
Писателей наградят за самые ужасное описание секса
Петруху из "Белого солнца пустыни" убила скрытая онкология
Возмущенный Кобзон послал мракобеса Порошенко
Шоу-бизнес

Бузова из-за пластики стала похожа на Солнцева

Фанаты считают, что певица перестаралась с изменениями во внешности
Шоу-бизнес

Наследники делят роскошную квартиру Хворостовского

Законы России и Англии дают разные права жене, родителям и детям певца

Шоу-бизнес

Чиповская "выхолощена" из-за смерти ребенка

У актрисы после пережитого поднялась температура
Шоу-бизнес

Малахов расщедрился на квартиру для Борисовой

Телеблондинка теперь обитает в новых апартаментах

Гороскоп

Совет на выходные
Эксперт о втором венчании и смертельной болезни Пугачевой
Какие мужчины непригодны для семейной жизни
Мучительная смерть: Хворостовский боролся до конца

Фоторепортажи

Демидовой досталось за сноба Серебренникова
Постаревшие Дроздова и Серебряков блеснули на премьере
Сестра Ким Кардашьян столкнула с пьедестала модель Жизель Бундхен
Актера Устюгова бросили в бассейн к сексапильной брюнетке

Спорт

Писториусу вдвое увеличили срок за убийство невесты
Российского спортсмена лишили золота Олимпиады в Сочи
"Ксюша-огонь": российская спортсменка начудила в интервью (видео)
Кабаева подколола убитых горем итальянцев

Регионы

Врачей винят в смерти двухлетнего ребенка
Архангельская школьница рассказала о скандальном секс-видео
Россиянин несколько месяцев тайком оплевывал машину соседа (видео)
Петербуржец "заплатил" за кутеж с путанами 1,5 миллиона
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru