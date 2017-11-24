Раненая Меркель поплатилась за нападки на Путина

Прошедшие в конце сентября выборы в бундестаг стали наглядным показателем кризиса доверия немцев по отношению к своему канцлеру Ангеле Меркель. Несмотря на то что возглавляемые главой германского правительства политические силы набрали больше всего голосов избирателей, победа оказалась неубедительной. А дальнейшие попытки формирования на этой основе нового кабинета министров и вовсе уперлись в непреодолимую стену из амбиций участников переговоров. Для России в этой ситуации открывается определенное окно возможностей, ведь запрос на улучшение отношений с Москвой в Германии по-прежнему высок.

Мнимая победа

Возглавляемый Меркель альянс ХДС/ХСС получил 33% голосов избирателей и 246 кресел в парламенте – худший результат партии за все время существования. На втором месте с результатом в 20,5% оказались социал-демократы во главе в Мартином Шульцем. Сюрпризом для многих стал триумф правой партии "Альтернатива для Германии", которая заручилась поддержкой 12,6% избирателей.

Согласно Конституции Германии, правительство должно формироваться по итогам выборов в парламент – бундестаг. Однако за прошедшие два месяца канцлер Ангела Меркель оказалась не в состоянии договориться о составе нового кабинета министров с представителями других политических сил. Многолетние партнеры ХДС/ХСС из числа социал-демократов в один момент хлопнули дверью и отказались вести переговоры, а с занявшей третье место правой "Альтернативой для Германии" канцлер ФРГ не хочет договариваться принципиально: видимо, боится за свою репутацию.

Меркель не позавидуешь, она попала в действительно сложную ситуацию. Каких-то глобальных договоренностей о составе нового кабмина не предвидится. В таком случае возглавляющей кабинет министров уже в течение 12 лет фрау канцлерин грозит отставка.





Компромиссная фигура

Германские элиты могут прийти к консенсусу и согласовать компромиссную фигуру на пост главы правительства. "Пока ситуацию будут затягивать, но если она будет носить кризисный характер, то попытаются сделать ставку на продвижение социал-демократов", – рассказал в беседе с корреспондентом Dni.Ru директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

Таким образом, вполне возможно, что пост главы кабмина займет лидер социал-демократов Мартиш Шульц. В отношении России он в целом поддерживает санкционную политику Запада. Но в то же время настаивает на более тесном сотрудничестве с Москвой. В любом случае, фактор прихода нового канцлера сам по себе дает надежду на переформатирование отношений двух стран.





Наладить диалог

Запрос на улучшение отношений между Москвой и Берлином уже давно назрел. При этом в Германии голоса в пользу этого звучат все громче. Отчасти неубедительный результат Меркель на парламентских выборах является следствием ее антироссийского внешнеполитического курса, который продолжает сопровождаться всевозможными нападками на нашу страну и обвинениями в ведении Кремлем "подрывной политики" в Европе.

Немцы от таких выкрутасов Меркель уже порядком устали и требуют восстановления отношений между двумя странами. Так, проведенный некоторое время назад авторитетной французской социологической компанией Ifop опрос показал, что в необходимости такого шага убеждены 87% граждан ФРГ.

Одним из самых активных сторонников налаживания связей между Россией и Германией является немецкий бизнес. Товарооборот между двумя странами по итогам 2016 года составил более 40 миллиардов долларов, а общий объем прямых накопленных инвестиций германских компаний в российскую экономику достиг 18 миллиардов. Как отметил президент России Владимир Путин, за прошлый год взаимная торговля между двумя странами выросла на 25%.





Думается, что бизнес-элиты Германии будут только рады, если Меркель наконец-то покинет кресло канцлера. Вздохнут с облегчением и простые немцы.

Окно возможностей

По словам Павла Салина, пока внутриполитический кризис в Германии вряд ли способен повлиять на отношения официального Берлина с Москвой. "Но потенциально ситуация для России складывается благоприятно, поскольку Меркель в конфликте между Москвой и Вашингтоном заняла подчеркнуто антироссийскую позицию. В Москве от нее такого не ожидали", – отметил эксперт.

Для Кремля в ситуации внутриполитической неопределенности в Германии открывается определенное окно возможностей. "Однако конкретных действий со стороны Москвы ожидать пока не следует, чтобы не давать некоторым силам повод раскрутить истерию с "вмешательством России" еще и в Германии", – подчеркнул аналитик. России нужно ждать, уверен Салин.

