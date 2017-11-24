Побег главы ЛНР Плотницкого в Россию попал на видео

В Сети появилось видео с участием главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого. На кадрах видно, как он идет по московскому аэропорту с сумкой в руке.

Изначально запись приезда Плотницкого в столицу была опубликована в Telegram-канале корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца. Позже она также была размещена на сайте телеканала "Звезда".

На кадрах видно, как Плотницкий проходит по зданию аэропорта. В руках он несет сумку и пиджак, упакованный в чехол.

Ранее стало известно, что глава ЛНР выехал из Луганска в Россию. По некоторым данным, вместе с Игорем Плотницким город ​покинули руководитель его администрации Ирина Тейцман, директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и еще несколько человек, передает "Газета.ру".

Позже информацию о том, что Игорь Плотницкий покинул Луганск, подтвердил писатель Захар Прилепин. По его словам, они с Плотницким летели в одном самолете. По словам Прилепина, глава ЛНР передвигался без охраны, держался спокойно и "не выглядел озабоченным".

До приезда в Россию Плотницкий выступил перед журналистами и прокомментировал ситуацию в республике. По его словам, Игорь Корнет официально отстранен от должности главы МВД ЛНР, но упорно игнорирует этот факт.

