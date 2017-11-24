Побег главы ЛНР Плотницкого в Россию попал на видео
Изначально запись приезда Плотницкого в столицу была опубликована в Telegram-канале корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца. Позже она также была размещена на сайте телеканала "Звезда".
На кадрах видно, как Плотницкий проходит по зданию аэропорта. В руках он несет сумку и пиджак, упакованный в чехол.
Ранее стало известно, что глава ЛНР выехал из Луганска в Россию. По некоторым данным, вместе с Игорем Плотницким город покинули руководитель его администрации Ирина Тейцман, директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и еще несколько человек, передает "Газета.ру".
Позже информацию о том, что Игорь Плотницкий покинул Луганск, подтвердил писатель Захар Прилепин. По его словам, они с Плотницким летели в одном самолете. По словам Прилепина, глава ЛНР передвигался без охраны, держался спокойно и "не выглядел озабоченным".
До приезда в Россию Плотницкий выступил перед журналистами и прокомментировал ситуацию в республике. По его словам, Игорь Корнет официально отстранен от должности главы МВД ЛНР, но упорно игнорирует этот факт.
Онколог объяснил причину гибели Хворостовского
Ксения Бик призналась, что "умирает медленно"
Фанаты считают, что певица перестаралась с изменениями во внешности
Законы России и Англии дают разные права жене, родителям и детям певца