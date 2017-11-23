Луганск спасли от украинских убийц

Группа диверсантов, действовавшая под контролем украинской военной разведки, обезврежена в Луганске. Ситуация в Луганске напряженная, на улицах города наблюдатели заметили бронетехнику.

Подготовка терактов и дестабилизация обстановки в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) были целью диверсантов. Их обезвредили спецслужбы ЛНР при поддержке коллег из Донецкой народной республики (ДНР).

"Министерство внутренних дел и министерство государственной безопасности Луганской народной республики сообщают, что в результате проведения совместных контрразведывательных и антидиверсионных мероприятий с министерством внутренних дел ДНР и министерством государственной безопасности ДНР пресечена деятельность основных членов преступной группы, действовавших под контролем командования 3-го отдельного полка спецназначения ГУР МО Украины", – говорится в заявлении, подписанном главой МВД ЛНР Игорем Корнетом.

По словам Игоря Корнета, речь идет о десяти задержанных, их имена пока не раскрываются. В МВД ЛНР сейчас допрашивают преступников и выявляют их сообщников. Корнет сообщил, что ведомство работает в штатном режиме, "всплесков преступности не ожидается". Операция завершится к концу недели.

Тем временем специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что обнаружила в Луганске "неустановленную военную технику и вооруженных лиц". По ее данным, колонна техники двигалась по дороге вблизи Дебальцево, тяжелые машины появились и в центре города.

"Сегодня в Луганске СММ ОБСЕ зафиксировала наличие машин военного типа и присутствие вооружённых лиц вокруг здания, где раньше было размещено управление Министерства внутренних дел Украины в Луганской области", – говорится в сообщении в Facebook.

Следует отметить, что в ОБСЕ заявляли о вероятности нового обострения в зоне конфликта в Донбассе еще 17 ноября.

Обстановка в Луганске обострилась 21 ноября. На улицы вышли вооруженные люди и спецтехника. Они перекрыли центр города, местные жители сообщали о прекращении телевещания. По словам самих бойцов, они выполняли приказ, полученный от МВД ЛНР. Глава самопровозглашённой ЛНР Игорь Плотницкий провёл рабочее совещание и призвал руководство МВД и МЧС республики разобраться с ситуацией в Луганске.