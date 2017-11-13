Киевских карателей перебрасывают к российской границе
Украинский Генштаб решил усложнить и без того непростую ситуацию на мариупольском направлении. В район переброшен 501-й отдельный батальон морской пехоты, сообщил представитель командования ДНР Эдуард Басурин. Он отметил, что это подразделение уже отметилось особой жестокостью.
"Находясь в зоне так называемой АТО в предыдущий раз, 501-й батальон отметился не с лучшей стороны с точки зрения соблюдения минских соглашений, а также совершения военных преступлений против мирных граждан. От рук солдат этого батальона страдали граждане не только нашей республики, но и территорий, подконтрольных Украине", – заявил Басурин. По словам представителя ДНР, предыдущее "посещение" зоны соприкосновения военнослужащими этого подразделения запомнилось местным жителям грабежами и насилием. В целом Басурин ожидает обострения ситуации на этом направлении.
"Если говорить о роли этого направления в случае масштабного наступления ВСУ без немедленного вмешательства со стороны России, то движение на этом направлении – это, во-первых, возможность "загнуть фланг", не тратя сил на прикрытие своего тыла, обращенного к морю", - пояснил изданию "Свободная пресса" старший лейтенант Народной милиции ЛНР, боец подразделения "Август" Андрей Морозов.
Военный эксперт предполагает, что ВСУ попытаются блокировать одну из шоссейных дорог в Россию, чтобы перекрыть доставку военной помощи. "Успех на этом направлении может определить весь ход дальнейших боев на огромном "танкодроме", в открытых степях с небольшими городками и поселками, начинающихся южнее Донецка и простирающихся до самого моря", – считает Морозов.
Если замысел удастся реализовать, то ВСУ получат второй шанс, чтобы отрезать от России и полностью окружить Донецкую агломерацию. Первый шанс у них был летом 2014-го – но из-за недостатка сил и их распыления на огромном пространстве он завершился провалом, отметил эксперт.
Дети #Донбасса: «#Порошенко-паразит, мы не сидим в подвалах!»— Кондратенко Артем (@temaKondratenko) 12 ноября 2017 г.
пообщались с детьми, живущими под обстрелами #ВСУ, узнали их мнение о происходящем на Донбассе.
Девочки Вика и Женя из #Докучаевска рассказали про постоянные обстрелы украинцев и про отсутствие перемирия. pic.twitter.com/WobH1rEM05
Однако легкой прогулки на этом важном направлении у украинской армии в любом случае не получится, приводит издание мнение журналиста из Приазовья Сергея Шведко. Во-первых, на этом участке фронта армия ДНР имеет не одну линию обороны. "Во-вторых, наступающие на Новоазовск подразделения неминуемо попадут под фланговый огонь с севера, и неизвестно, чем для них может окончиться этот "дранг нах остен", – сказал Шведко.
Журналист подчеркивает: в Донбассе сегодня сложилась патовая военная ситуация. Та из противоборствующих сторон, которая первой начнет активные боевые действия, не только понесет крупные потери, но и проиграет политически. В то время как даже западные страны делают вид, что ищут пути мирного урегулирования, подобные действия Киева станут самоубийством для украинских властей.
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