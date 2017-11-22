У Порошенко случился приступ из-за "российских танков" в Луганске

Президента Украины взволновал доклад о российских танках, которые якобы пересекли границу в районе Луганска. Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы готовы грудью встретить опасность – но для начала все же надо сообщить "западным союзникам".

Экстренное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было посвящено обстановке в Луганске. Петру Порошенко доложили: мало того, что центр города блокировали вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, так еще и танки из России туда подоспели.

В официальном сообщении, опубликованном на сайте украинского президента, говорится, что глава государства обсудил с главами силовых ведомств информацию о "пересечении российскими танками украинской границы в Краснодонском районе Луганской области".

"В связи с увеличением количества российских военных (в ЛНР), а также активизацией наемников, украинские Вооруженные Силы готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения", — приводятся слова Порошенко. Украинский президент поручил активизировать взаимодействие с миссией ОБСЕ для информирования "западных союзников".

Как писали Dni.Ru, накануне вооруженные люди в зеленой камуфляжной форме с оружием перекрыли центральные улицы Луганска. Автоматчики никого не подпускали к зданию администрации и Министерства внутренних дел ЛНР.

Источник в силовых структурах самопровозглашенной республики сообщил "Интерфаксу", что происходящее может быть связано с отставкой накануне главы МВД Игоря Корнета, в отношении которого возбуждено уголовное дело. По данным агентства, утром 21 ноября сотрудники МВД направили главе республики обращение, в котором высказали недовольство увольнением своего шефа.

Позже в СМИ появились сообщения со ссылкой на анонимные источники: якобы, Москва поддержала в этом конфликте уволенного главу луганского МВД. Однако в Кремле заявили, что информация "о поддержке определенных политических сил" в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), не соответствует действительности.

"Это сообщение неизвестно на чем основано. Никакие источники не могли этого заявить. События в Луганске являются внутренним делом ЛНР, и за поддержкой никто из Луганска "в Кремль" не обращался", – цитирует ТАСС заявление начальника департамента Управления президента по сотрудничеству с государствами – участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Михаила Арутюнова.