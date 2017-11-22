Коварный Киев воспользовался неразберихой в Луганске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовались внутриполитическими сложностями в самопровозглашенной Луганской народной республике и пошли в наступление в районе Светлодарска. Об этом сообщил украинский волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, армия Незалежной за счет фактора внезапности уже заняла несколько поселков и некие стратегические высоты. "В результате этой операции у нас появились новые позиции размером несколько квадратных километров, на которых мы уже успешно закрепились", – написал Мысягин на своей странице в Facebook.

В атаке на расположение отрядов самопровозглашенной Луганской республики (ЛНР) участвовали подразделения 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины и участники добровольческого батальона "Айдар" (до этого неоднократно уличенного в убийствах, насилии и грабежах мирного населения Луганщины. – Прим. ред.). Впрочем, слова волонтера следует воспринимать с изрядной долей скепсиса: о ситуации на линии соприкосновения отрядов ополченцев и украинских военных до сих пор не высказались в Луганске.





Если Мысягин не врет, то Киев, в очередной раз нарушив режим перемирия, воспользовался политической неразберихой в Луганске, связанной с отставкой главы МВД республики Игоря Корнета. Соответствующий указ подписал глава Луганской республики Игорь Плотницкий. В свою очередь правоохранительные органы возбудили в отношении Корнета уголовное дело.





Тот, однако, подчиняться указу главы ЛНР не стал. Возник серьезный внутриполитический кризис. Дошло до того, что на улицах Луганска появились "зеленые человечки" без опознавательных знаков и шевронов, зато с ручными пулеметами и автоматами Калашникова. По данным местных журналистов, представляться вооруженные люди отказываются, сообщая лишь, что проводят некие совместные учения.

