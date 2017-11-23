Порошенко придумал наказание для дерзкого Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко, видимо, нашел способ разделаться со своим главным политическим оппонентом – бывшим председателем Одесской администрации Михаилом Саакашвили. Как сообщают СМИ Незалежной, экс-главу Грузии в ближайшее время могут депортировать из страны.

Подготовка к выдворению строптивого политика идет в формате спецоперации, утверждает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ). Как сообщается, в операции задействовано несколько силовых ведомств. Основанием для депортации бывшего главы Одесской администрации может являться нарушение миграционного законодательства Незалежной.

Что касается государства, в которое будет выдворен политик, то источник в украинских спецслужбах сообщил, что это вряд ли будет его родина – Грузия. Скорее всего, Саакашвили отправят в Польшу, откуда он в сентябре незаконно проник на территорию Незалежной.

В Тбилиси вряд ли обрадуются такому развитию событий: грузинские правоохранители обвиняют политика в совершении нескольких уголовных преступлений, он объявлен во внутригосударственный розыск. В республике утверждают, что неоднократно присылали в Киев запросы на выдачу бывшего одесского губернатора.

Соответствующий вопрос был поднят во время визита президента Украины Петра Порошенко в Тбилиси в июле этого года. Однако глава Незалежной прикинулся шлангом, заявив, что никаких запросов в Киеве не получали. "Сейчас я перепроверил информацию", – попытался выбраться из щекотливой ситуации украинский лидер.

Грузинские телеканалы смогли поймать Порошенко на лжи, опубликовав старые заявления Генпрокуратуры Грузии, которые доказывают, что Тбилиси все-таки обращался к Киеву по поводу Саакашвили. Масла в огонь подлила и министр юстиции Грузии Тея Цукулиани, которая заявила о наличии двух официальных обращений.





Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили покинул страну в 2013 году, когда высший государственный пост в республике занял Георгий Маргвеашвили. После этого он прибыл на Украину, где получил гражданство страны и в мае 2015 года возглавил Одесскую область. Однако продержался на этом посту одиозный политик недолго: уже в ноябре 2016 года он был вынужден со скандалом уйти в отставку.

В середине октября в центре Киева сторонники политического объединения Михаила Саакашвили "Рух новых сил" начали акцию протеста с требованиями отставки президента, проведения судебной реформы и принятия нового избирательного законодательства.

