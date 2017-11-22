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Политика

Елизавета II заняла место людоеда Мугабе

Елизавета II. Фото: GLOBAL LOOK press\Rota
После ухода в отставку президента Зимбабве Роберта Мугабе самым старым правителем на планете остается королева Великобритании Елизавета II, ей 91 год и 65 из них она занимает место на престоле. Dni.Ru собрали самые интересные факты из жизни этих двух незаурядных персон – африканского диктатора-людоеда и главы британской империи.
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Роберту Мугабе 21 февраля 2017 года исполнилось 93 года. 37 из них он руководил африканским государством Зимбабве. Как утверждала в одном из интервью любимая супруга президента Грейс, зимбабвийцы Мугабе любят – и изберут на новый срок даже его труп. Правда, молодая первая леди (Грейс младше мужа на 40 лет) забыла сказать, что выборы президента, на которых каждый раз побеждал Мугабе не всегда проходили в свободной и демократической обстановке – армия частенько помогала гражданам сделать правильный выбор.

В середине ноября 2017 года, как говорится, что-то пошло не так и проявлявший до этого покорность народ Зимбабве взбунтовался против своего престарелого и деспотичного лидера. Мятеж поддержала и армия, видимо, руководствуясь известным выражением "караул устал". Пришлось президенту написать заявление об отставке, которое с диким восторгом было принято в парламенте страны и на улицах ее городов.

Диктатор-людоед ушел в отставку, а в мире до сих гадают – были он людоедом в прямом смысле этого слова. Человеческое мясо в Африке, конечно, иногда употребляли в пищу, но делал ли это Роберт Мугабе – доподлинно неизвестно. Зато прозвище Людоед он получил вполне  заслуженно – за авторитарный, жесткий и даже жестокий стиль управления государством.

Президента мягко и с опаской критиковала внутри страны немногочисленная оппозиция, а на международной арене громко и жестко – общественные организации и политики. За Мугабе числятся пытки и убийства десятков тысяч человек, он довел некогда богатую британскую колонию до 70-процентной безработицы, а в 2008 году каким-то неведомым образом разогнал инфляцию до фантастических 230 000% (!) Люди привозили деньги на тачках в магазины, чтобы купить лепешку из кукурузной муки.

Уровень жизни в стране – один из самых низких в мире, он уступает только Демократической республике Конго. Каждую неделю в Зимбабве умирает от СПИДа пять тысяч человек. Удивительно, почему население страны так долго терпело такое положение вещей и диктатора-людоеда.  

Роберт Мугабе. Фото: GLOBAL LOOK press\Zhai Jianlan

ЖЕНИТЬБА НА GUCCI

В 1996 году Мугабе женился на своей молоденькой секретарше Грейс. Она стала его второй женой, первая скончалась в 1992 году. В свои 72 года президент проявил чудеса ухаживания – он оказывал Грейс знаки внимания, угощал чаем с печеньем, вел долгие беседы. Так у них начинались любовные отношения, несмотря на более огромную разницу в возрасте. Грейс позже рассказывала: "Он расспрашивал меня о семье. Я смотрела на него как на отца. Не думала, что он глядит на меня и думает: "Мне нравится эта девочка". Я совсем не ожидала такого".

Со временем Грейс Мугабе удалось стать влиятельной фигурой в политической жизни Зимбабве. В декабре 2014 года она заняла один из ключевых постов в правящей партии. По словам представителей оппозиции страны, в последние годы Грейс Мугабе фактически взяла на себя руководство Зимбабве вместо стареющего супруга.

Однако, несмотря на возрастающее политическое влияние, Грейс Мугабе крайне непопулярна в народе. В упрек ей, в частности, ставились зарубежные поездки для покупок дорогих вещей, в то время как экономика страны испытывала большие трудности. Грейс эпатировала нищие население Зимбабве своей страстью к роскоши и  даже получила за это прозвище Gucci из-за особой любви к итальянскому бренду.

Грейс Мугабе. Фото: GLOBAL LOOK press/Stringer

Замешана она и в скандалах. В 2009 году в Гонконге она вместе с телохранителем напала на журналиста британской газеты The Times, расцарапав ему лицо своими бриллиантовыми кольцами, а в августе 2017 года власти ЮАР завели в отношении Грейс Мугабе дело. На побои со стороны зимбабвийской первой леди пожаловалась 20-летняя модель. По ее словам, она находилась в компании сыновей Мугабе в одной из гостиниц Йоханнесбурга, когда Грейс избила ее шнуром от удлинителя. Однако в обоих этих случаях жене президента Зимбабве удалось избежать наказания, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом.

Вечером 14 ноября 2017 года, когда вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в столице Зимбабве, жена президента предусмотрительно сбежала в Намибию. Очевидно, что первая леди не очень-то хотела разделить печальную участь со своим благоверным. Правда, пока все обошлось – престарелого диктатора никто не повесил и не застрелил, он находится у себя дома.

Грейс Мугабе. Фото: GLOBAL LOOK press

НЕ СТАРЕЕТ ДУШОЙ КОРОЛЕВА

Знала бы королева Великобритании Елизавета II, кому достанется Зимбабве после ухода оттуда английских колонистов в 1980 году, возможно, повоевала бы в то в время за богатое африканское государство. Но жизнь распорядилась иначе – получив независимость от Лондона, Зимбабве не смогло сохранить экономический потенциал и пошло вразнос.

Но, ничего не поделаешь – за многовековую историю британская корона прирастала территориями и теряла их. Сегодня власть Елизаветы II пока еще распространяется на Канаду, Австралию, Ямайку и еще десяток стран, входящих в Британское Содружество наций. Правда, это уже не колони, а независимые государства.

Во многом, благодаря именно долгому нахождению на престоле Елизаветы II, этот конгломерат стран, объединенных под крылом Лондона, не распадается. Помимо того, что Елизавета II –  старейший британский монарх в истории, старейший правитель в мире, (21 апреля 2017 года ей исполнился 91 год), она еще и рекордсмен по времени нахождения на британском престоле: королева правит Великобританией с 1952 года.

Елизавета II. Фото: GLOBAL LOOK press/Rota

Правда, надо отметить, что за время правления из под протектората британской короны вышли Кения, Мальта, Нигерия, Пакистан и еще несколько государств. Да и в самой Британии к монархии отношение довольно спорное: Букингемский дворец не раз критиковали за огромные расходы, выделяемые ежегодно из бюджета страны на нужды королевы. Цифра более чем в 40 миллионов фунтов стерлингов вызывает недовольство республикански-настроенной части населения, которая считает необходимым урезать затраты на содержании королевы.

Но королева уходить с трона не собирается. Она по-прежнему полна сил и энергии: выгуливает своих собачек, катается на лошади, посещает церковные службы по праздникам, меняет шляпки и брошки. Правда, время от времени недоброжелатели вбрасывают в СМИ сообщения о смерти Елизаветы II. Так было и в этом году: в январе хакеры взломали официальный сайт королевы и разместили на нем сообщение, что Елизавета II скончалась на 90-м году жизни.

Елизавета II. Фото: GLOBAL LOOK press/face to face

Недоброжелатели британской королевы припомнили, что в конце 2016 года Елизавета II серьезно простудилась и отменила официальные рождественские мероприятия, тем самым нарушив обычай впервые с 1988 года. Вместе с мужем, принцем Филиппом Эдинбургским, она должна была 21 декабря приехать в Сандрингемский дворец в Норфолке для встречи Рождества.

Но уже 8 января 2017 года королева "воскресла" и появилась на публике: она прибыла на службу в церковь Святой Марии Магдалины близ своей резиденции. Елизавету II сопровождали герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт с их детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

Помимо Елизаветы II в топ-5 самых старых мировых правителей сегодня входят 90-летний президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси, эмир Кувейта Сабах IV (88 лет) и отметивший свое 86-летие глава Кубы Рауль Кастро.

Рауль Кастро. Фото: GLOBAL LOOK press

Автор: Александр Пельт22 ноября 2017, 20:09

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