Пафосный Порошенко поиздевался над украинцами
По словам украинского лидера, страна до сих пор "не вышла из турбулентности". Виноватой в таком положении дел Порошенко считает, конечно же, Россию, которая якобы только и делает, что вставляет палки в колеса "молодой европейской демократии".
Однако президент Незалежной не унывает, ведь Киев наконец-то встал на путь столь желанной европейской интеграции. "Туда Украину вывели миллионы участников революции достоинства", – пафосно декларировал он, намекая на события зимы 2013-2014 годов. "Революция достоинства", заявил Порошенко, стала "доказательством стремления украинцев к свободе".
Происходившее тогда на Украине было не чем иным, как государственным переворотом, отстранением от власти с применением силы законно избранного президента. Однако у современной Незалежной своя мифология и свои "герои". Те самые, которые закидывают коктейлями Молотова правоохранителей, стреляют в спину своим, выдавая их за жертв "кровавого режима", а также те, кто утюжит города Донбасса с помощью крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Но Порошенко и его окружению такое положение дел крайне выгодно. Каждый день скармливая населению байки о "российской агрессии", нынешняя политическая элита Незалежной богатеет день ото дня, в то время как подавляющее большинство украинцев едва сводят концы с концами, залезая в кредиты ради оплаты коммунальных услуг.
Хохлы, кончайте врать, пишите прямо: 21.11.2013 по указанию госдепа США, поступившего через посольство США, руководители переворота направили на Майдан в Киеве первых "митингующих, недовольных властью". И вопрос: теперь эти "недовольные" довольны? ... https://t.co/LmqWZvtUwW— Basil Remenets (@VoroshilovSS) 21 ноября 2017 г.
Сам Порошенко за прошедшие несколько лет вошел в пятерку самых богатых граждан страны, а общий размер его капитала вырос почти в два раза. Так, в 2014 году он оценивался в 589 миллионов долларов. Сейчас финансовое состояние владельца компании Roshen оценивается уже в миллиард.
Однако управлять страной у него получается явно хуже, чем своим собственным бизнесом и финансами. Как говорится в исследовании Киевского международного института социологии, двойку экономической политике главы государства поставили 87% украинцев. Хорошей ситуацию в стране посчитали лишь 0,8% граждан.
Неудивительно, что на улучшение жизни надеются всего лишь 10% опрошенных, тогда как 38% полагают, что ситуация будет только ухудшаться в дальнейшем. На этом фоне пафосные речи украинского лидера и поздравления с годовщиной "революции достоинства" выглядят не чем иным, как издевательством над украинцами и насилием над здравым смыслом.
Балерину упрекнули за дорогие ужин и интим
Говорят, мэтр буквально расцвел
Новое фото Наталии Орейро разочаровало фанатов
Поклонники в восторге