Президент Украины Петр Порошенко в честь празднования так называемого Дня свободы и достоинства, установленного в память о Майдане 2013-2014 годов, обратился к гражданам Незалежной с преисполненной пафоса речью. Украинцы, заявил он, несмотря на то что до сих пор "блуждают окольными путями русского мира", постепенно выходят на "правильную дорожку" европейской интеграции.

По словам украинского лидера, страна до сих пор "не вышла из турбулентности". Виноватой в таком положении дел Порошенко считает, конечно же, Россию, которая якобы только и делает, что вставляет палки в колеса "молодой европейской демократии".

Однако президент Незалежной не унывает, ведь Киев наконец-то встал на путь столь желанной европейской интеграции. "Туда Украину вывели миллионы участников революции достоинства", – пафосно декларировал он, намекая на события зимы 2013-2014 годов. "Революция достоинства", заявил Порошенко, стала "доказательством стремления украинцев к свободе".

Происходившее тогда на Украине было не чем иным, как государственным переворотом, отстранением от власти с применением силы законно избранного президента. Однако у современной Незалежной своя мифология и свои "герои". Те самые, которые закидывают коктейлями Молотова правоохранителей, стреляют в спину своим, выдавая их за жертв "кровавого режима", а также те, кто утюжит города Донбасса с помощью крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Но Порошенко и его окружению такое положение дел крайне выгодно. Каждый день скармливая населению байки о "российской агрессии", нынешняя политическая элита Незалежной богатеет день ото дня, в то время как подавляющее большинство украинцев едва сводят концы с концами, залезая в кредиты ради оплаты коммунальных услуг.

Хохлы, кончайте врать, пишите прямо: 21.11.2013 по указанию госдепа США, поступившего через посольство США, руководители переворота направили на Майдан в Киеве первых "митингующих, недовольных властью". И вопрос: теперь эти "недовольные" довольны? ... https://t.co/LmqWZvtUwW — Basil Remenets (@VoroshilovSS) 21 ноября 2017 г.

Сам Порошенко за прошедшие несколько лет вошел в пятерку самых богатых граждан страны, а общий размер его капитала вырос почти в два раза. Так, в 2014 году он оценивался в 589 миллионов долларов. Сейчас финансовое состояние владельца компании Roshen оценивается уже в миллиард.

Однако управлять страной у него получается явно хуже, чем своим собственным бизнесом и финансами. Как говорится в исследовании Киевского международного института социологии, двойку экономической политике главы государства поставили 87% украинцев. Хорошей ситуацию в стране посчитали лишь 0,8% граждан.

Неудивительно, что на улучшение жизни надеются всего лишь 10% опрошенных, тогда как 38% полагают, что ситуация будет только ухудшаться в дальнейшем. На этом фоне пафосные речи украинского лидера и поздравления с годовщиной "революции достоинства" выглядят не чем иным, как издевательством над украинцами и насилием над здравым смыслом.

