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Общество

Фабрика идей: Госдума стала центром активной молодежи

Фото: duma.gov.ru
В Москве проходит первый Всероссийский молодежный форум Госдумы. Молодые парламентарии и муниципальные депутаты, ученые и эксперты вместе с депутатами нижней палаты и представителями органов исполнительной власти обсуждают свои собственные законодательные инициативы, отражающие наиболее актуальные вопросы социально-экономического и политического развития страны. Dni.Ru решили выяснить, как оценивают форум его непосредственные участники и какие идеи они выдвигают.

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Проведение мероприятия наглядно демонстрирует, что государство активно занимается делами молодежи, уверен заместитель председателя Молодежного парламента при Госдуме Кирилл Харитонов. "Сегодня в нижней палате собрались самые активные ребята, у всех есть свои законодательные инициативы. Мы видим поддержку на самом высоком уровне", – сказал он в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Молодой парламентарий высоко оценил организацию форума, в том числе в медийном плане. "Видно, что этим занимались настоящие профессионалы", – подчеркнул Харитонов.

Он отметил, что на каждой площадке мероприятия присутствуют эксперты из числа депутатов Госдумы, представители министерств и крупных бизнес-структур.

"Сегодня я побывал на заседании четырех экспертных площадок при комитетах нижней палаты, и впечатления самые приятные", – рассказал зампред Молодежного парламента при Госдуме.

Кирилл Харитонов. Фото: архив автора

По его словам, собравшиеся на форум делегаты – это большие энтузиасты, добившиеся серьезных успехов в своем деле. "Например, один из моих коллег представляет Молодежный парламент Республики Башкортостан. Ему 31 год, и он уже является доктором медицинских наук. Это наглядно демонстрирует представительный уровень мероприятия", – отметил Харитонов.

Зампред Молодежного парламента при Госдуме подчеркнул, что 18 площадок форума охватывают все сферы жизни общества. "Моя инициатива связана с транспортом, будем смотреть, как ее оценят эксперты", – сказал Харитонов.

"Можно сказать, что Всероссийский молодежный парламентский форум – это площадка для будущей политической элиты России", – подчеркнул он.

Фото: duma.gov.ru

Социальный лифт в действии

В свою очередь заместитель председателя Молодежного парламента Вологодской области Максим Выдров отметил, что проведение мероприятия говорит о том, что первые лица государства готовы разговаривать с молодыми людьми, отвечать на самые острые вопросы. "Нам дали зеленый свет, чтобы действовать. Если есть идеи и желание что-то изменить, то пришло время, таким шансом нужно пользоваться", – сказал он, добавив, что форум – это хороший социальный лифт, который дает возможность пообщаться с депутатами, рассказать о своих идеях, попросить у них совета.

Парламентарий также высоко оценил организацию мероприятия, в особенности внимание к людям с ограниченными возможностями. "Я передвигаюсь на кресле-коляске, и для меня сначала было несколько волнительно, как все будет происходить. Но за мной закреплены волонтеры, которые сопровождают и оказывают всю необходимую помощь. Вообще, в целом волонтерский корпус встречает, провожает, рассказывает, что, где и как. Все доступно и понятно: куда идти, во сколько и где кто должен находиться", – поделился своими впечатлениями Выдров.

Максим Выдров. Фото: vk.com/mvydrov

Говоря о своей повестке, молодой парламентарий отметил, что уже восемь лет занимается социальной политикой в части решения проблем людей с ограниченными возможностями. "Я хочу поговорить с депутатами о трудоустройстве инвалидов. В нашей группе заявлена тема семейной политики и семьи в целом, и мы прекрасно понимаем, что для создания ячейки общества человек должен твердо встать на ноги", – сказал Выдров. По его словам, молодые люди с ограниченными возможностями сталкиваются с определенными трудностями при поиске работы, а значит, и в создании семьи.

"Хочется обсудить наши предложения. Мы намерены узнать мнение депутатов Госдумы, получить от них заключение и понять, куда двигаться дальше", – рассказал зампред Молодежного парламента Вологодской области.

Фото: Анна Исакова/ТАСС

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Фабрика идей

Госдума намерена сформировать пул инициативных молодых людей, с которыми можно работать в активном режиме, отметил политолог, генеральный директор аналитического центра "Московский регион" Алексей Чадаев. "Нижней палате парламента нужно укрепляться кадрами, людьми с мнениями и идеями", – сказал аналитик.

По его словам, нынешний форум сильно отличается от всех молодежных мероприятий в нашей стране. "Здесь никто никого ничему не учит – наоборот, участники предлагают свое видение того, что можно изменить в нашем законодательстве. Это – фабрика идей для Госдумы", – полагает эксперт.

Шанс для молодых

Всероссийский молодежный парламентский форум – это первое мероприятие подобного рода, которое проводит Госдума. "Надеюсь, что мы найдем решения тех вопросов, которые волнуют и вас, и нас", – обратился председатель нижней палаты Вячеслав Володин к делегатам форума.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

В свою очередь вице-спикер Госдумы, председатель организационного комитета форума Петр Толстой отметил, что задача состоит в том, чтобы молодые люди и девушки поняли, как работает законодательная власть, посмотрели, как принимаются решения.

"Задача не в том, чтобы вы были в костюмах и галстуках, а чтобы у вас в голове были свежие идеи", – сказал зампред нижней палаты.

Первый Всероссийский молодежный парламентский форум работает на площадке Госдумы. Он продлится два дня – 20 и 21 ноября. В его работе принимают участие более 400 делегатов. Они распределятся по группам, которые соответствуют направлениям работы комитетов нижней палаты парламента. Участники должны подготовить презентации и выступить с докладом во время пленарного заседания форума, который состоится в зале заседаний нижней палаты.

У талантливых молодых людей есть уникальный шанс, ведь три лучшие инициативы будут рассмотрены депутатами Госдумы в качестве законопроектов. Кроме того, из наиболее активных и энергичных делегатов сформируют экспертную группу, которая будет работать в постоянном контакте с нижней палатой парламента.

Автор: Иван Поляков21 ноября 2017, 12:49

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