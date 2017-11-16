Молодежный парламентский форум соберет более 400 делегатов

На Молодежный парламентский форум в Москву съедутся более 400 политиков и студентов. Вместе с депутатами, министрами и представителями крупных компаний они смогут обсудить актуальные вопросы развития страны. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

"Более 400 участников форума, которые прошли предварительный конкурсный отбор, представляют все политический партии, студенческие сообщества, молодежные организации, молодежные парламенты", – сказал вице-спикер нижней палаты. По его словам, участники мероприятия смогут высказать свои идеи, а также совместно с законодателями найти решения актуальных для них вопросов.

К дискуссиям будут привлечены федеральные министры, а также представители ведущих вузов и крупных компаний. Это не собрание ради самого собрания, а нацеленный на результат форум, подчеркнул Толстой.

Все участники мероприятия будут распределены по 20 подгруппам, которые соответствуют направлениям работы комитетов Госдумы. По словам зампреда нижней палаты парламента, главная цель площадки – помочь депутатам погрузиться в молодежную повестку и больше рассказать молодым людям о работе Госдумы.





Председатель комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев более подробно коснулся перечня тем, которые обсудят участники форума. "В комитете по информационной политике мы обсудим вопрос, бывает ли правда за иностранные деньги – речь об иностранных агентах в сфере СМИ. Зададимся вопросом: большая семья – да или нет?" – отметил он.

Также будет обсуждаться развитие внутреннего туризма. Не обойдут вниманием и крайне актуальные на текущий момент темы – криптовалюты, блокчейн и развитие цифровой экономики в целом.

У талантливых молодых людей есть уникальный шанс, ведь три лучшие инициативы участников форума будут рассмотрены в Госдуме в качестве законопроектов. "Они имеют все шансы стать настоящими законами и быть принятыми после, конечно, соответствующих процедур", – подчеркнул Дегтярев.





Председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева отметила, что его представители также примут активное участие в форуме. "На мероприятие они приедут уже с проработанными законодательными инициативами, которые обсуждались на региональном уровне", – подчеркнула она.

Всего на участие в форуме поступило несколько тысяч заявок из разных регионов страны. Двери мероприятия будут открыты 20-21 ноября. Площадками для молодых политиков станут Госдума и Новый Манеж.

