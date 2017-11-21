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Общество

В Госдуме выбрали лучшие молодежные инициативы

Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы
Доступное жилье для молодых семей, инновационные транспортные проекты, раздельный сбор отходов – эти и многие другие вопросы затронули в рамках пленарного заседания делегаты первого Всероссийского молодежного форума Госдумы. Представители многих регионов нашей страны, среди которых – молодые депутаты, эксперты, ученые и активисты, представили свои законотворческие инициативы по актуальной социально-экономической и политической проблематике.

Продолжение: Госдума дает дорогу молодым
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Участники форума разделились на 18 тематических команд, каждую из которых курирует соответствующий комитет нижней палаты парламента. Вместе с депутатами Госдумы, экспертами, представителями органов исполнительной власти молодые делегаты обсудили свои законотворческие инициативы.

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Защищать проекты его авторам предстояло в ходе пленарного заседания молодежного парламентского форума. Регламент был довольно простой: выступление по одному представителю от каждой команды в течение пяти минут. После этого собравшиеся в зале делегаты голосовали за или против предложенной инициативы. Тройка лидеров определялась простым большинством голосов в поддержку.

Прибывшие в Москву делегаты предлагали самые разные инициативы, касающиеся социальных и инфраструктурных областей, проблем пропаганды наркотических веществ и регулирования курительных жидкостей. Словом, было видно, что участники форума тщательно готовились и детально прорабатывали свои предложения. Комплексную поддержку в этом непростом деле им оказывали депутаты Госдумы, которые давали советы молодежи с высоты своего законодательного опыта.

Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы

Множество идей

Так, команда 7, курируемая комитетом нижней палаты по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, предложила усовершенствовать законодательство в части обеспечения жильем молодых семей. Было предложено воссоздать молодежно-кооперативное движение, что, по мнению авторов инициативы, позволило бы снизить себестоимость жилья. Кроме того, члены команды подготовили свои предложения по льготному кредитованию, а также выступили с инициативой ввести особый механизм погашения задолженности – сначала тело, а потом проценты. По их мнению, все это позволит увеличить рождаемость и улучшить обеспеченность молодежи собственными квадратными метрами.

В свою очередь команда 2 при поддержке комитетов по труду, социальной политике и делам ветеранов и по вопросам семьи, женщин и детей предложила дополнить меры социальной поддержки за рождение третьего и последующего ребенка.

Интересную инициативу предложила и третья команда. Она представила проект интеллектуальной транспортной сети "Нить". По мнению его авторов, система позволит создать благоприятные условия для развития городов, оптимизировать транспортные коридоры и улучшить экологическую ситуацию в населенных пунктах.

Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы

Во время пленарного заседания форума были также представлены инициативы, направленные на развитие внутреннего туризма в России. При поддержке комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи участники команды 17 разработали поправки в законодательство в части наделения федеральных органов исполнительной власти полномочиями по разработке и реализации турпрограмм для молодежи. Кроме того, авторы проекта считают необходимым ввести налоговые преференции для туристического бизнеса.

Помимо прочего, делегаты форума подняли проблемы некачественного культурного продукта в образовательных учреждениях, оплаты электроэнергии, стимулирования работодателем общественной активности работников, поддержки отечественного товаропроизводителя.

Также были подняты темы противодействия пропаганде наркотических средств, развития электронной экономики, совершенствования механизма целевого приема в вузах, развития парламентского контроля, создания рынков операторов информационных данных, защиты информационного пространства стран СНГ. При этом команда 14 выступила дважды: первый раз по совершенствованию системы дальневосточного гектара и второй – по созданию общественных консультативных органов. Таким образом, всего во время пленарного заседания было 19 выступлений.

Лидеры

По итогам голосования определилась тройка лидеров. Первое место заняла команда 15, которая при поддержке комитета Госдумы по охране здоровья подготовила поправки в законодательство в части внесения определения курительных жидкостей – так называемых вейпов. Предложено приравнять их к табачным изделиям, а также ввести обязательную их сертификацию.

Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы

Второе место заняла команда 10, проработавшая изменения в законодательство относительно раздельного сбора отходов. Участники группы предложили поправки в понятие "сбор мусора". "Социально ответственные предприятия, которые хотят размещать на своей территории пункты раздельного сбора, попадают под понятие "накопление", на которое по закону лицензия не требуется. Мы даем им право размещения на своих территориях точек раздельного сбора тех отходов, которые используются в быту, но причиняют колоссальный вред нашей экологии", – отметили авторы инициативы.

Почетное третье место заняла команда 11, которая обратила внимание на проблему увеличивающегося оттока профессиональных кадров из села. Ее члены проработали поправки в нормативно-правовую базу в части привлечения молодежи в аграрную отрасль посредством совершенствования системы целевого набора в учебные заведения сельскохозяйственного профиля. Предложены меры по стимулированию кооперации на селе. По мнению делегатов форума, их идеи позволят укрепить сельскохозяйственную отрасль и повысить ее престиж, остановив отток людей.

Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы

Лучшие инициативы будут рассмотрены депутатами Госдумы и могут быть приняты в качестве законопроектов. Кроме того, из наиболее активных и энергичных делегатов по итогам форума сформируют постоянную экспертную группу, которая будет работать в постоянном контакте с нижней палатой парламента.

Кадровый резерв

Комментируя состоявшееся пленарное заседание форума, политолог, директор NPR Group Дмитрий Фетисов отметил высокое качество звучавших законотворческих инициатив. "Участники мероприятия затронули актуальные проблемы и предложили механизмы их решения", – сказал эксперт в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Политолог особо выделил два проекта. Первый – о необходимости регулирования курительных жидкостей. "Это действительно актуальная и важная проблема, которая касается непосредственно молодежи. На мой взгляд, эта инициатива заслуженно получила наибольшее количество голосов", – подчеркнул аналитик.

Дмитрий Фетисов. Фото: facebook.com/fdn86

Второй законотворческий проект, который выделил Фетисов, касается развития внутреннего туризма. "Детально проработана сама идея, уделено внимание развитию межбюджетных отношений. Интересно, что авторы разработали механизм получения дохода муниципалитетами от развития туризма. К проекту есть вопросы, но сама идея интересная и определенно заслуживает дальнейшего развития для того, чтобы быть рассмотренной уже в качестве полноценного законопроекта", – сказал политолог.

В целом, отметил он, можно говорить, что в Госдуме собралась яркая и талантливая молодежь, которая хорошо разбирается в правовой базе и законотворческой деятельности. "Это те люди, которые претендуют на то, чтобы стать своеобразным кадровым резервом в будущем", – уверен Фетисов.

Напомним, в работе первого Всероссийского молодежного парламентского форума принимают участие более 400 делегатов со всей страны. В Госдуме планируют проводить мероприятие на регулярной основе.

Автор: Иван Поляков21 ноября 2017, 18:13

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