Киев пугает украинцев Белоруссией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил украинцев об опасности поездок в Белоруссию. Всему виной "российские спецслужбы", которые привиделись главе внешнеполитического ведомства Незалежной в соседней стране.

"Сейчас у нас получилась ситуация, когда мы видим, что российские спецслужбы действуют также на территории Беларуси, и я считаю, что украинские граждане должны взвешивать, каким образом туда ездить", – передает слова Климкина издание "Укринформ". По его мнению, российские спецслужбы якобы работают против украинцев.

А пару недель назад с демаршем в сторону Минска выступила заместитель Климкина по делам евроинтеграции Елена Зеркаль. Она заявила, что Белоруссия лишь на словах является партнером Украины, а на самом деле ведет себя "совсем по-другому". В Минске подобные пассажи не оценили, вызвав на ковер украинского дипломата Валерия Джигуна. В МИД Белоруссии заявили о неприемлемости и бесперспективности подобных высказываний.





Напомним, ранее в Киеве порадовались ограничению доступа украинцев в Россию. По словам министра инфраструктуры Незалежной Владимира Омеляна, введенный в 2015 году запрет на полеты из Россию на Украину и обратно является благом для страны.

Он выразил уверенность, что гражданам Незалежной не стоит посещать "страну-агрессор". Единственная причина, по которой украинцы могут ездить в Россию – с целью посетить проживающих там родственников.

По словам чиновника, запрет авиасообщения с Россией является оправданной мерой, как и продолжающаяся блокада Донецкой и Луганской народных республик. "Если мы идем в Европу – мы должны идти в Европу", – подчеркнул чиновник.

