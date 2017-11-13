Глава парламента Словакии провел вечер в Театре наций

Глава парламента Словакии Андрей Данко посетил сегодня, 13 ноября Театр наций. Политик находится с визитом в России.

Компанию Данко составил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В театре давали пьесу Антона Чехова "Иванов". Спектакль поставил Тимофей Кулябин, ранее выпустивший на сцене Театра Наций "Электру" и #сонетышекспира, один из самых тонких и необычных режиссеров своего поколения.





Это не первое обращение Кулябина к Чехову – "Три сестры", поставленные им в новосибирском "Красном факеле" были признаны одним из главных открытий Венского театрального фестиваля, самого престижного театрального смотра мира.

Как писали Dni.Ru, днем 13 ноября председатель Национального совета Словакии Андрей Данко встречался со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Обсуждались аспекты двустороннего взаимодействия, проекты в сфере культуры, образования и спорта. Политики также договорились развивать межпарламентское сотрудничество.

На встрече, которая прошла в стенах Госдумы, глава словацкого парламента отметил, что преподавание русского языка в школах страны необходимо восстановить на прежнем уровне. Он посетовал, что в этом вопросе наблюдается некоторый упадок. "Это неблагоприятный момент, который необходимо исправить", – подчеркнул Данко.

Также в разговоре между лидерами парламентов двух стран зашла речь о взаимном признании дипломов. "Если этот шаг будет одобрен со стороны Думы, мы продвинемся вперед", – подчеркнул председатель Национального совета Словакии. По его словам, необходимо, чтобы наряду с западными изучались славянские языки.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил коллеге выступить на пленарном заседании нижней палаты российского парламента в среду, 15 ноября. "Надеюсь, что Вы сможете выступить в рамках пленарного заседания Госдумы. Такая возможность у наших гостей есть", – сказал он.

Национальный совет Словакии – представительный и законодательный орган республики с октября 1992 года. Состоит из одной палаты, включающей 150 депутатов, избираемых прямым голосованием по пропорциональной системе на четыре года. С марта 2016 года законодательный орган возглавляет Андрей Данко – член Словацкой национальной партии.